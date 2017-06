Adduction d’eau transfrontalière : La fin d’un long stress hydrique

Le chef de l’Etat a inauguré hier à Ali-Sabieh l’adduction d’eau djibouto-éthiopienne réalisée en deux années de travaux. Outre le chef de l’Etat, le Premier ministre, le ministre de l’Agriculture et de nombreux hauts responsables du pays ont participé à la cérémonie d’inauguration de ce grand projet par lequel le gouvernement entend juguler durablement le spectre de la soif.

Il aura fallu deux années de travaux et un investissement de 329 millions de dollars pour réaliser ce projet d’adduction d’eau transfrontalière. Ainsi donc, après une course souterraine de 320 km depuis Hadagalla en Ethiopie, jusqu’à Ali-Sabieh, chef-lieu de la région éponyme, une eau claire et limpide coule désormais dans les robinets des ménages Assajogs que le stress hydrique avait mis à rude épreuve pendant des décennies. Ce projet djibouto-éthiopien illustre encore une fois l’excellence des relations entre Djibouti et son grand voisin. Il illustre aussi la qualité du partenariat des deux pays avec la Chine. Les fonds qui ont permis la réalisation de ce projet ont en effet été prêtés par l’Exim Bank chinoise.

Arrivé à Ali-Sabieh hier en milieu de matinée, le président Ismaïl Omar Guelleh a été accueilli par une foule en liesse. Désormais débarrassée de la soif grâce à la politique du chef de l’Etat et à son partenariat exemplaire avec l’Ethiopie et la Chine, la population d’Ali-Sabieh avait tenu à lui exprimer sa joie. Ce projet est la dernière solution envisagée pour étancher la soif d’Ali-Sabieh. De nombreuses autres tentatives locales s’étaient en effet avérées infructueuses du fait de la composition géologique particulière du pays assajog. Désormais donc, les Assajogs ont à leur disposition 60 000 m3 d’eau.

Les régions voisines de Dikhil et d’Arta auront chacune la même quantité du précieux liquide et la capitale, Djibouti, qui n’est guère mieux lotie, aura 80 000 mètres cubes d’eau, ce qui devrait lui permettre de répondre aux besoins de sa population à la démographie galopante. Ce projet, on le voit, permettra à tout le sud du territoire national d’étancher sa soif. Les autorités locales, le ministre de l’Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh et l’ambassadeur d’Ethiopie se sont succédé au micro hier pour souligner l’importance vitale de ce projet. Le chef de l’Etat a évoqué la genèse de ce projet, les difficultés qu’il a fallu surmonter et a dit combien le résultat le comblait d’aise.

Le président Ismaïl Omar Guelleh a en effet consacré beaucoup d’énergie et de ressources financières à la lutte contre la soif, dans un pays en proie à la sécheresse. Le chef de l’Etat a estimé que désormais, la région pouvait consacrer ses ressources à son développement économique puisque le spectre de la soif a été écarté. Définitivement.

Après l’interconnexion électrique, Djibouti et l’Ethiopie viennent donc de réaliser ensemble un projet qui illustre de la plus belle manière la confiance mutuelle caractérisant leur partenariat. L’eau de Hadagala, une ressource pérenne, est le nouveau symbole de l’amitié djibouto-éthiopienne.

