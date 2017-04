ADDS/ SEAS : 11 millions de FD pour le syndicat des bouchers

Le Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales (SEAS) et l’Agence djiboutienne de développement social (ADDS) ont organisé mercredi 5 avril dernier, au parc à bétail, sis à Balbala, une cérémonie de remise de financements au syndicat des bouchers djiboutiens.

La secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, Mouna Osman Aden a parrainé mercredi dernier, , au parc à bétail de Balbala, une cérémonie d’octroi de financements à quelque 31 bouchers dans le cadre du programme de l’Unité pilote de la micro-finance islamique.

L’événement a vu la participation de la maire de la capitale, Fatouma Awaleh Osman, du président de la commune de Balbala, Waberi Nour Eleyeh, du directeur de l’ADDS, Mahdi Mohamed Djama, du responsable de l’unité pilote de la micro-finance islamique, Mohamed Ahmed Amir, du président du syndicat des bouchers, Mohamed Mahamoud Guelleh alias Sigad, et des 31 bénéficiaires de ce projet.

Notons au passage que l’unité pilote de la micro-finance islamique est une branche de l’ADDS destiné à financer les familles les plus vulnérables de la nation.

Après la lecture d’un verset du Saint Coran, le responsable de l’unité pilote de la micro-finance islamique, Mohamed Ahmed Amir, a souligné que ce projet de 11 millions de nos francs est destiné à 31 membres du syndicats des bouchers qui vont bénéficier de machines électriques à hacher la viande des ovins et des caprins.

Le président de la commune de Balbala, la maire de Djibouti-ville, et la secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales ont successivement appelé les bouchers à utiliser à bon escient les matériels et autres équipements qui leur seront octroyés pour qu’ils puissent sortir de la précarité et contribuer au développement économique et social de la commune de Balbala. Les officiels ont ensuite remis les machines, les ovins et les caprins aux bouchers bénéficiaires de ce programme de financement.

Puis, la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales a profité de l’occasion pour visiter le guichet social de l’arrondissement 5. Elle n’a pas manqué de rappeler que les guichets sociaux fournissent à la population des services de proximité et assurent le relais de leurs informations et doléances vers les autorités administratives appropriées. Elle a également indiqué que ces bureaux sont ouvert au public tous les jours aux heures de travails pour accueillir, écouter, orienter et accompagner les familles vulnérables, issues du voisinage, dans leurs démarches administratives mais encore pour leur faciliter l’accès aux programmes sociaux financés par le gouvernement et les partenaires au développement. Elle a également précisé que rien n’est traité ou octroyé sur place mais que les doléances des ménages pauvres remontent au niveau du siège central de l’ADDS pour être traité et dirigé vers les services appropriés avec un retour d’information aux demandeurs.

Rachid Bayleh