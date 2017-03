ADAS/SEJS : Une caravane sportive à Tadjourah

Le stade municipal de la ville de Tadjourah a abrité vendredi dernier plusieurs activités sportives organisées par l’Association Djiboutienne des Anciens Sportifs (ADAS) en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports (SEJS). Les footballeurs des années 77 à 99 ont rechaussé les crampons pour revaloriser le 40ième anniversaire de notre nation. Le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports, Hassan Mohamed Kamil, et le procureur de la république ont tapé dans le ballon rond aux cotés de leurs anciens camarades de foot.

Les anciens footballeurs nationaux se sont fortement mobilisés vendredi dernier pour disputer un match amical dédié au 40ième anniversaire de l’indépendance de notre pays, avec une équipe de la ville de Tadjourah. C’est sur les gazons du stade municipal de cette ville du nord du pays que Nayti, Abdi Ali (le grand Gouranjo), Ali ‘‘Chine’’ du FNP, Moussa Gouranjo, Robleh Djibril, Matan, Nabadid, Barreh, etc. ont affronté une équipe plus jeune.

L’ancien ministre, M. Mohamed Adabo Kako, le conseiller technique du SEJS, Abdelhakim Daher Aden, le président de l’Association RADACLA Oubad Nasser Ahmed, Mahamoud Ali Galan un ancien joueur et membre de notre diaspora du Canada, spécialement venu pour commémorer le quarantenaire de notre souveraineté avec ses amis du foot, les artistes Abdi Nour Allaleh et Kamal Hadji Ali ainsi qu’une foule de jeunes tadjouriens ont assisté à cette rencontre.

«Les années 77 sont les années où le football national était très valorisé par les djiboutiens. Le vieux stade municipal de la capitale qui était d’ailleurs l’unique édifice sportif de notre pays, abritait des matchs de football très suivis à Djibouti», a rappellé Faysal Aden Rirache le conseiller technique du président Ordanto.

Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil, a profité de cette occasion pour distribuer des tenus de foot et des ballons à des différentes équipes de cette ville. «C’est dans cette même optique que nous nous sommes rendus le jeudi 02 février 2017 dernier à Dikhil. Tadjourah est la deuxième étape de notre caravane sportive. Et à travers ces déplacements nous sensibilisons nos jeunes contre l’utilisation des drogues à savoir la cigarette, le khat, ….etc», nous a raconté le président de l’ADAS, Houmed Ali Hassan alias ‘‘OURGANTO’’.

Notons que tous ces joueurs, le ministre et le procureur y compris évoluaient jadis dans la sélection nationale mais jouaient aussi dans des équipes de première division comme le port, la CDE (Chemin de fer Djibouto-Ethiopien), l’ONED (actuel ONEAD), Marill, STID (Société de Télécommunication Internationale de Djibouti est l’ancêtre de l’actuel Djibouti Télécom), l’équipe du Croissant Rouge, FNS (Force Nationale de Sécurité qui devint FNP par la suite)…etc.

Le président «Ordanto» a précisé que c’est le procureur de la république, Maki Omar, qui a rendu possible cette manifestation sportive. «Je voudrais d’ailleurs saisir cette occasion pour remercier M. le procureur de la république originaire de cette ville et lui-même ancien sportif pour son accueil et son hospitalité», nous a dit le président de l’ADAS.

Sur le plan sportif, le match s’est déroulé dans un esprit de fair-play de part et d’autre. Les visiteurs ont remporté la rencontre au score de 3 buts à 2.

Ils ont dit…

Houmed Ali Hassan, président de l’ADAS :- «Comme vous le savez notre pays fêtera le 27 juin prochain son 40ièmeanniversaire de sa souveraineté, c’est donc dans ce cadre que l’Association Djiboutienne des Anciens Sportifs (ADAS) a lancé depuis le 2 février dernier une série de déplacements de ses membres vers les cinq régions de l’intérieur. Nous nous sommes d’abord rendus à Dikhil ou nous avions joué un match amical avec les vétérans de la ville de l’unité nationale. Et cette fois-ci, toujours profitant de l’aménagement des nouveaux horaires de travail qui ont permis de prolonger le week-end Djiboutien, initiée par le Président de la république, l’ADAS a profité de cette opportunité pour faire non seulement du tourisme sportif mais pour sensibiliser les jeunes contre les drogues, les violences, le vandalisme …..Etc.Notre ambition est de faire de notre association une structure sportive de référence qui vise à redynamiser, à revaloriser et à développer d’avantage le sport national en général et plus particulièrement au football. Pour cela il faut d’abord voir comment se passent actuellement les choses dans le but de le faire évoluer et de le faire sortir de l’amateurisme. C’est donc en ce sens que nous voulons toucher les jeunes de la ville mais aussi ceux des districts de l’intérieur.»

Faysal Aden Rirache alias Tintin, membre actif de l’ADAS :-«Ces déplacements de l’Association Djiboutienne des Anciens Sportifs (ADAS), ont un caractère sportif mais aussi ils ont aussi un caractère touristique. Certains d’entre nous n’ont jamais vus les villes du nord. Cet occasion a été pour certains d’entre nous de prendre le Bac et de se rendre à Tadjourah. Le rapprochement des communautés le deuxième objectif que nous nous sommes fixés lorsque nous élaborions ce projet. Il nous reste à nous rendre les districts d’Ali Sabieh, d’Obock et d’Arta que nous comptons nous rendre prochainement. Il est prévu dans ces 3 districts de discuter avec les jeunes et étudier leurs problèmes afin de les aider à améliorer leurs techniques de jeu.»

Propos recueillis par Rachid Bayleh