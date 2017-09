Un accident spectaculaire sur la route de l’Aéroport

C’était hier aux environs de 13 heures. Un violent accident de la circulation a eu lieu dans le sud de la capitale, sur la route de l’aéroport, non loin de l’Imprimerie nationale. Un minibus bourré de passagers est entré en collision avec un camion et a violemment heurté un autre véhicule. Bilan : 11 blessés dont certains grièvement. L’état du minibus et de l’autre véhicule en disent long sur la violence de l’accident. Selon la police, l’accident aurait été causé par le conducteur du minibus. Arrivés rapidement sur les lieux, les pompiers et les forces de police ont bouclé la voie et procédé à l’évacuation des blessés. Malgré les nombreux messages de prévention affichés par la Sécurité routière le long des principales artères, certains automobilistes continuent de se comporter mal au volant, causant parfois des accidents mortels qui auraient pu être évités.