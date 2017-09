Accès à l’eau potable : Les habitants de Balbala et PK 12 expriment leur gratitude

Jeudi dernier, les locaux du 5e arrondissement de Balbala ont abrité une cérémonie, organisée par les élus locaux, les chefs coutumiers et les dirigeants des organisations de la société civile de la commune de Balbala, afin d’exprimer leur gratitude au président de la République pour avoir mis en service un nouveau réseau de distribution d’eau potable dans cette grande commune. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des sous préfets de la commune, de nombreuses hautes personnalités issues de Balbala et de responsables de l’ONEAD.

A cette occasion, le chef de quartier de Doraleh, M. Souleiman Ahmed Ouffaneh, a déclaré que «depuis plusieurs mois, mon quartier ne connait plus de pénurie d’eau et celle que nous buvons actuellement est minéralisé. Au nom des habitants de Doraleh, je tiens à exprimer notre reconnaissance au Président Ismail Omar Guelleh pour cette belle initiative. Nos remerciements vont également à l’ONEAD». Il a ajouté que « jadis, à cause de la rareté de l’eau potable, les jeunes du quartier coupaient la circulation routière pour montrer leur mécontentement. » Mais « cette époque est révolue » a-t-il dit.

Même son de cloche du côté des chefs des quartiers de Wahleh Daba, de Cheik Moussa et de PK 12.

L’intervention la plus remarquée fut celle de Mme Roune Abdillahi Farah, l’une des rares femmes chef de quartier dans la commune de Balbala. « Il y avait un temps ou on manquait d’eau pour laver nos morts, aujourd’hui nos robinets coulent 24h/24h et l’eau que nous consommons est douce. C’est vrai le gouvernement a beaucoup investi pour nous ramener l’eau de l’Ethiopie et nous mettre à l’abri du spectre de la soif. Le minimum que nous pouvons faire aujourd’hui est de manifester notre gratitude au Président Ismail Omar Guelleh», a-t-elle dit en substance.

Durant cette cérémonie, de nombreuses autres personnalités se sont exprimées et tous ont été unanimes pour déclarer que désormais Balbala, Doraleh et PK 12 jouissent d’eau en quantité et en qualité.