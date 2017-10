« Il nous faut passer à l’étape supérieure : une école à vocation régionale » Ali Hassan Bahdon, ministre de la Défense

((Cette sortie de promotion est le résultat logique de la sincère volonté politique et la concrétisation des orientations du président de la République, chef suprême des armées, visant le développement du capital humain au sein de notre armée et à relever ses capacités de défense au sein des grandes armées. Je voudrais profiter de l’occasion pour saluer ici nos militaires déployés depuis 2012 sur le théâtre d’opérations, au sein de l’AMISOM, et qui accomplissent au quotidien leurs misions humanitaires et sécuritaires avec bravoure et efficacité malgré la menace pressante des terroristes al-shebabs. (…)

Au terme de la dixième année d’existence de l’AMIA, il nous faut passer à l’étape supérieure. L’objectif visé in fine est de faire de l’académie le creuset de la formation des officiers djiboutiens, à tous les niveaux, un pôle d’excellence, de référence en matière de recherche avec un partenariat avec l’Université de Djibouti. Enfin, une école à vocation régionale.

Cette sortie de promotion couronne les efforts gigantesques déployés pour permettre à ces élèves-officiers de disposer de compétences et d’expertises militaires de qualité, de nature à les conduire à l’avenir à pouvoir exécuter, dans les meilleures conditions, les missions qui leur sont confiées dans le cadre de la réalisation de l’objectif stratégique que l’état-major général des armées s’est fixé.))