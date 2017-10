Académie Militaire Interarmées d’Arta : 6ième promotion d’officiers de l’armée nationale

L’Académie militaire interarmées d’Arta (AMIA) a organisé jeudi dernier une cérémonie de clôture de la formation de trois ans de la 6ième promotion d’officiers des différents corps de l’armée nationale.

Placée sous l’égide du ministre de la Défense, chargé des relations avec le parlement, Ali Hassan Bahdon, la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement.

Citons le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Nabil Mohamed Ahmed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, et la ministre déléguée au Logement, Amina Abdi Aden. Le général de corps d’armée, Zakaria Cheick Ibrahim, le chef de la sécurité nationale, Hassan Said Kaireh, des parlementaires, des représentants des corps militaires étrangers stationnés à Djibouti, ainsi que des personnalités civiles, militaires et religieuses y ont également participé. Outre la revue des troupes d’honneur de l’AMIA par le ministre de la Défense, la cérémonie a notamment été marquée par deux discours prononcés successivement par le directeur général de l’AMIA, le colonel Mohamed Ali Obsieh, et le ministre Ali Hassan Bahdon. Dans son intervention, le colonel Mohamed Ali Obsieh a particulièrement rendu hommage aux principaux partenaires, à savoir les armées française et marocaine, qui ont apporté leur soutien durant les 3 années de cette formation. Puis, retraçant brièvement l’historique de l’AMIA, il a fait savoir que les bénéficiaires de cette formation sont issus des rangs respectifs des corps de la Garde Républicaine, de la Gendarmerie nationale et des Gardes-côtes.

Prenant la parole à son tour, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, s’est d’abord adressé aux officiers sortants en indiquant : « cette formation leur permettra de mener à bien vos missions sur nos différents théâtres d’engagement, avec compétence et professionnalisme. Portez haut les couleurs de la République ! »

Il a ensuite réitéré la solidarité du gouvernement et du peuple djiboutiens au peuple frère somalien victime d’un attentat meurtrier.

Par la suite, on procéda à la remise des diplômes et des galons aux 27 officiers qui ont achevé avec succès les 3 années de formation.

Zouhour