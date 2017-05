Académie Militaire d’Arta : Concours d’admission de la 9e promotion d’officiers

Le directeur de l’académie militaire inter-armés d’Arta, le colonel Mohamed Ali Obsieh et le président de la commission des examens, le colonel Abdourahman Aden cheik, ont supervisé samedi dernier le concours d’admission à l’académie militaire où plus de 150 candidats se sont présentés dont un quart était des jeunes filles.

Ce concours qui est organisé chaque année a pour objectif de détecter et former des officiers qualifiés afin qu’ils puissent renforcer les besoins des forces armés Djiboutiennes (FAD) et parallèlement apporter des réponses à la question de chômage.

En 2017, c’est la 9ème promotion qui se présente dont les critères d’admission sont : être djiboutien ou Djiboutienne, titulaires d’une licence et être âgé de moins 25 ans pour le civil et moins de 30 ans pour les militaires. Les candidats féminins passent les concours dans les mêmes conditions sauf dans le sport ou elles ont un barème spécial.

Ce concours était reparti en trois épreuves écrites, orales et sportifs ; les deux premières journées ont été réservées que pour les examens sportifs. Suivit des épreuves orales : des sujets aux choix et des questions à répondre aux jurys. Les examens ont pris fin avec les épreuves écrites qui était des sujets à traiter. Les examens ont été préparés en partenariat avec l’université de Djibouti. Le concours s’est déroulé dans bonnes conditions et le directeur de l’académie militaires d’Arta, colonel Mohamed Ali Obsieh et le président de la commission des examens, le colonel Abdourahman Aden cheik ont salué la prestation des candidats dont le souhait est de porter l’uniforme de l’armée et de devenir des meneurs d’hommes.

Neima Ahmed