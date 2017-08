A la suite du crash d’hier : Le chef de l’Etat salue la mémoire du colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh

Colonel de l’armée de l’air djiboutienne, le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh était un pilote chevronné qui avait 5000 heures de vol à son actif. Il a trouvé la mort hier dans le crash du Cessna 206 à bord duquel il se trouvait en compagnie de jeunes élèves pilotes, Hodane Ahmed Youssouf et Ilhan Mohamed Ibrahim. L’accident est survenu à neuf heures du matin à l’aéroport de Djibouti peu après le décollage de l’appareil. Aucun des trois occupants de l’avion n’a survécu. Dès l’annonce de ce drame, le chef de l’Etat a rendu hommage au colonel Ibrahim Abdillahi Gouled, saluant « la mémoire d’un officier chevronné qui, jusqu’à son dernier souffle, aura servi sa patrie avec talent et courage». Pour le chef de l’Etat, le colonel disparu était un modèle de compétence et de persévérance professionnelle, une des figures de l’armée de l’air djiboutienne. Le chef de l’Etat a ajouté que le défunt forçait le respect par son caractère aimable, son humilité et sa disponibilité. Le chef de l’Etat a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh ainsi qu’à celles des deux autres victimes de ce crash, Hodane Ahmed et Ilhan Mohamed.