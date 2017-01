A l’occasion du retour du Maroc au sein de l’organisation panafricaine : Le chef de l’Etat participe à un cocktail offert par Mohamed VI

Le président Ismail Omar Guelleh a été convié dans la soirée de dimanche dernier, au Sheraton d’Addis-Abeba, à une grande réception offerte par le roi Mohamed VI du Maroc.

Ce diner offert par le souverain marocain en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine s’inscrit dans le cadre de la demande de réintégration du Maroc dans l’UA, trente-trois ans après l’avoir quittée. Le Maroc avait quitté l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) en 1984 en guise de protestation contre l’admission de la république Arabe sahraouie démocratique (RASD).

Rappelons que le front Polisario revendique, avec le soutien de l’Algérie, l’indépendance du Sahara occidental, un territoire que Rabat contrôle et considère comme partie intégrante du royaume. Mais en juillet 2016, le Royaume a annoncé sa volonté de réintégrer l’UA, et a mené ces six derniers mois une intense campagne diplomatique en Afrique sub-saharienne pour concrétiser cet objectif. Aucune condition, y compris l’expulsion de la RASD, n’a été exigée par Rabat pour son retour au sein de l’UA. Les autorités marocaines se disent “confiantes” dans cette réintégration. Notons qu’à l’issue de cette réception, le président Ismaïl Omar Guelleh a eu un entretien avec le Premier ministre éthiopien, M. Haile mariam Desalegn. Les deux dirigeants ont discuté des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage.