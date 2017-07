A l’occasion de l’inauguration d’une bibliothèque : Adaylou rend hommage à l’un de ses fils disparus

Le ministre délégué à la Décentralisation, des cadres de l’Education nationale et les dirigeants de l’ONG EVA ont participé vendredi à Adaylou, au cœur du Weïma, dans la région de Tadjourah, à l’inauguration d’une bibliothèque flambant neuve.

Chaque événement qui a eu lieu à Adaylou nous offre l’occasion d’évoquer Haral Mahis, ancêtre éponyme des Adaels, couronné près du vieux puits de ce village et l’Histoire des Debnek Weïma, toujours régis par le Madqa dont les bases furent jetées ici. Le vieux puits est toujours là, les huttes ont été remplacées par des maisons en dur et le développement local est d’abord l’affaire de la jeunesse dans ce village chargé d’Histoire et qui préfère avancer plutôt que de se contenter de ressasser son glorieux passé. Vendredi dernier, justement, tout Adaylou a fait la fête à l’occasion de l’inauguration d’une bibliothèque. Ce projet, porté par une association de la jeunesse d’Adaylou, l’AMJA, (Association miroir de la Jeunesse d’Adaylou) a bénéficié du soutien de l’ONG EVA, laquelle, avant de devenir l’organisation que l’on connaît, s’occupait des problèmes locaux. Le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a représenté le gouvernement à cette cérémonie. La nouvelle bibliothèque, de 12 000 ouvrages, portera le nom de M. Djilani Mohamed Dimbio, membre-fondateur de l’ONG EVA, aujourd’hui disparu. Frère cadet de notre confrère Dimbio, du service de presse de la présidence de la République, le défunt, enseignant de son état, était un jeune homme pressé d’en finir avec le sous-développement et la fatalité. Il voulait que les habitants d’Adaylou retroussent leurs manches et participent au développement socio-économique de leur village et de ses environs. Il avait une longueur d’avance sur ceux de sa génération.

Djilani a laissé des souvenirs impérissables parmi les siens et cet hommage qui lui a été rendu par la génération suivante a touché tous ceux qui ont connu l’homme. La bibliothèque Djilani est destinée à permettre à la jeunesse d’Adaylou de disposer ainsi d’une fenêtre ouverte sur la culture, le savoir, l’Universel.

La cérémonie inaugurale a regroupé sur place, outre le ministre Aramis, des parlementaires natifs de la région, les responsables de la Sous-préfecture, de hauts cadres de l’Education nationale, les élèves et les instituteurs de l’école primaire, des parents d’élèves et plusieurs chefs coutumiers d’Adaylou.

Prenant la parole en premier, le chef du village d’Adaylou, Kamil Ali Mahamadé, qui a fait une brève allocution, s’est réjoui de la création de la bibliothèque baptisée Djilani Dimbio, et s’est dit heureux d’accueillir chaleureusement dans son village les invités de marque qui ont fait le déplacement depuis la capitale. Il a par la suite qualifié de noble la contribution de l’AMJA et de l’ONG EVA. Car elle contribuera, a-t-il ajouté, au renforcement des acquis scolaires des écoliers d’Adaylou.

Ce fut ensuite au tour du président de l’AJMA, Ali Ismail, de prendre la parole. Le président de l’AMJA a remercié tous les partenaires qui ont rendu possible la réalisation de ce projet. Il a cité l’ONG EVA, l’ONG Mouhbani, l’IFD ainsi que le Ministère de l’Education Nationale pour leur don de livres. Il a précisé que l’éducation et la culture constituaient la base de tout développement. C’est pourquoi sa structure associative en a, a-t-il dit, fait ses chevaux de bataille.

Cette bibliothèque qui est une première dans la localité est dotée, rappelons-le, d’environ douze mille livres. Le président de l’AMJA a informé les Adayliennes et Adayliens que la bibliothèque Djilani proposera des cours de lecture et des séances interactives de documentation qui seront animées par les bénévoles de l’association en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école primaire d’Adaylou.

En effet, l’AMJA qui est constituée des jeunes qui ont passé le bac cette année et l’année dernière, est une organisation cadette d’EVA et de Mouhbani et mène des actions vouées au développement rural.

D’autres de ses priorités et non des moindres sont la protection de l’environnement, l’appui a l’éducation, la santé, et le bien-être social. Elle entend jouer un rôle prépondérant dans le cadre du processus en cours de résilience des communautés du Bassin du Weima face au phénomène récurrent de sécheresse.

Mahdi Zilay

Ils ont dit…

Ahmed Ali Dimbio

Président de l’ONG EVA

(Ecologie du Village Association).

Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’inauguration de la Bibliothèque d’Adaylou. Et cette première en son genre est initié par l’AMJA et dédiée à l’une des figures emblématique que cette région ait connue. Un être cher, un humaniste, qui a œuvré au développement éducatif, socio-économique et culturel au profit de la population de la région.

Le regretté Abdoulkader Mohamed Dimbio, était en un mot, un homme qui ajoutait de l’extraordinaire à l’existence de toute chose. Et fit également un immense don de soi pour non seulement la promotion et les scolarisations des enfants mais aussi de leurs réussite.

Pour ne citer que l’essentiel, c’est grâce à lui que tous les enfants de cette zone ont pu être enregistrés à l’Etat-Civil surtout pendant la période du conflit civil qu’a connu la région dans les années 90.

Djilani Dimbio était un mobilisateur hors pair qui a su faire converger les efforts des uns et des autres afin d’impulser un élan commun basé sur l’entraide au sein de sa communauté rurale. C’est en effet dans cette optique que l’ONG EVA a vu le jour précisément en 1997 avec son esprit dynamique et salvateur. Son souvenir reste vivace dans nos mémoires et pour preuve cette belle initiative destinée à honorer sa mémoire est venue de nos cadets de l’AMJA qui n’ont pas forcément connu ou côtoyé l’homme.

Honorer ainsi la mémoire du défunt à travers une bibliothèque, un lieu de savoir symbolique au cœur de son village natal, est une façon de le remercier pour ce qu’il a fait pour la communauté.

Mohamed Barkat Siradj

Conseiller technique du ministère de l’Education Nationale

C’est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement noble qu’est l’ouverture d’une bibliothèque ici dans le Haut-Weïma. Je demeure convaincu que ce lieu de savoir permettra aux jeunes et moins jeunes mais également à tous ceux et celles qui se trouvent dans les zones reculées de mieux apprendre. Ils pourront désormais avoir la chance de consulter sur place ou emprunter des livres à chaque fois qu’ils en auront envie.

Je tiens à féliciter l’association AMJA qui a doté le village d’Adaylou de cette bibliothèque bien garnie. Le fait de la baptiser Djilani Dimbio mérite d’être salué à sa juste valeur car le défunt que j’ai bien connu, a œuvré sans relâche au cours de sa courte vie pour le développement socio-économique d’Adaïlou et du bassin du Weïma.

Il pensait d’abord à la communauté avant de penser à lui-même et à sa famille. C’était un visionnaire à qui l’on pensera à chaque fois qu’un pas important aura été franchi sur la voie du développement. Car c’est à cela qu’il pensait sans cesse : le développement et le progrès social.