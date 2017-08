A l’occasion de la journée mondiale humanitaire célébrée le19 août : Le MAECI et Mme Manzi parlent d’une même voix

Le samedi 19 août 2017 marque la journée mondiale humanitaire. Le monde connait des conflits qui mettent en péril la vie des plus vulnérables, femmes et enfants, des travailleurs humanitaires y compris les travailleurs de la santé.

Nous nous joignons au Secrétaire Général des Nations Unies qui nous appelle à jouer notre rôle dans la campagne de solidarité pour nous enjoindre d’arrêter la violence ; à garantir le respect des valeurs de dignité et d’humanité ; et la protection des civils et des travailleurs humanitaires qui ne sont et ne devraient pas être la cible des actions militaires.(http://www.un.org/en/events/humanitarianday/)

Nous célébrons la volonté et la détermination de tous ceux et celles qui contribuent chaque jour au bien-être des populations, dans les zones les plus reculées et dans les conflits les plus dangereux.

Nous avons tous, un facteur commun qui est celui d’habiter cette terre, cette terre désabusée et corrompue par certains. Chacun d’entre nous a le devoir sinon le pouvoir de faire un geste, une action, une influence pour rendre ce monde meilleur.

Cela pourrait engendrer une boule d’énergie positive qui ferait évoluer les mentalités, pour donner le meilleur de soi. .

En cette Journée, nous célébrons également notre humanité et notre soutien face aux peuples qui vivent en situation de crise, y compris au Yémen. Nous souhaitons leur témoigner notre engagement et notre responsabilité pour pousser la communauté internationale à agir afin de venir en aide aux familles et populations qui luttent pour survivre.

C’est dans l’esprit du message de plaidoyer du Secrétaire Général des Nations Unies aux dirigeants du monde entier pour protéger les civils dans les zones de conflits que la République de Djibouti a toujours veillé à offrir l’asile à tous ceux qui sont affectés par des crises ou conflits dans la région.