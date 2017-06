A l’occasion du 40e anniversaire des FAD : Le général Zakaria s’adresse à ses hommes et aux Djiboutiens dans leur ensemble

« En ce quarantième Anniversaire de nos Forces Armées, c’est pour moi un plaisir de vous adresser mes vives félicitations et vous exprimer, au nom de la Nation toute entière et en mon nom personnel, toute notre reconnaissance.

Profitant du mois béni du Ramadan, je vous adresse, à vous et vos familles, mes meilleurs vœux. Que le TOUT PUISSANT accepte notre jeûne et purifie nos cœurs. Que ce mois sacré nous apporte santé, prospérité et paix dans notre pays et dans le monde entier.

En ce moment solennel, nous portons une pensée très émue à l’égard de nos martyrs qui ont donné leur vie pour l’honneur de la patrie. Je vous invite à observer une minute de silence pour réciter la Fatiha en leur mémoire (…), Amin.

L’anniversaire de la création de notre Armée est l’occasion pour nous d’évaluer nos missions et d’envisager de nouvelles perspectives, dans le cadre de la montée en puissance de nos Forces Armées.

A cette occasion, je tiens à vous exprimer ma fierté pour votre dévouement dans l’exécution de l’ensemble de vos missions, partout où vous êtes appelés à œuvrer pour la consolidation de la paix et la sécurité de notre pays.

J’exprime ma gratitude à l’ensemble des personnels civils des armées qui nous accompagnent durant toutes ces années pour leur fidélité et leur dévouement dans les tâches diverses qu’ils exercent au sein des Armées.

Mes félicitations vont aussi à l’ensemble des Forces de sécurité du pays pour leur attachement constant et leur abnégation à veiller à la sécurité et la protection de nos concitoyens et de leurs biens. En ce qui concerne les défis sécuritaires, l’environnement international est marqué par un accroissement de troubles et d’actes terroristes, nous confrontant à une instabilité, presque partout dans le monde.

C’est pourquoi il est si important de consolider les capacités opérationnelles de nos Forces de défense et de sécurité et d’accroître notre vigilance. C’est la seule voie qui puisse nous permettre d’assurer la paix et la tranquillité de nos concitoyens et préserver, sans crainte, le développement économique de notre pays.

Je profite de cette opportunité pour exhorter l’ensemble de nos concitoyens à maintenir fermement notre UNITE, comme nous l’avons toujours fait depuis le référendum du 8 mai 1977, afin de garantir notre prospérité.

Au moment où nous célébrons notre 40ème anniversaire, je voudrais, au nom des Forces de défense et de sécurité du pays et en mon nom personnel, rendre un vibrant hommage à l’égard de son Excellence Monsieur ISMAIL OMAR GUELLEH, Président de la République, Chef du Gouvernement et Chef suprême des Armées, pour sa vision éclairée et sa ferme volonté qui ont permis à notre jeune Pays de maintenir sa stabilité et d’être aujourd’hui un acteur incontournable dans une région mouvementée.

Par la grâce d’ALLAH et la vigilance accrue de tout un chacun, notre pays restera et demeurera un havre de paix et un pôle de stabilité dans toute la région.

Compte tenu de la gravité des bouleversements qui sévissent dans certains pays de la région et dans le monde, la République de Djibouti s’est engagée dans une politique de renforcement des capacités opérationnelles de ses forces de défense et de sécurité. En matière de défense, le but de cette initiative est de constituer, sans tarder, une armée opérationnelle, une armée performante qui puisse s’adapter aux différentes situations, à l’intérieur du pays mais aussi dans la région.

Pour y parvenir, nos Forces Armées poursuivront un plan de réforme. Cette vision stratégique de Son Excellence le Président de la République, Chef suprême des Armées, décrite dans le Livre blanc 2017-2020 sur la stratégie de défense et de sécurité, nous nous engageons à l’appliquer rigoureusement.

Ce Livre blanc sera désormais le document de référence nous permettant, durant les prochaines années, d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la réforme de notre armée.

C’est dans ce contexte que l’axe d’efforts, au cours de cette année, a été mis sur la valorisation de nos ressources humaines par le recrutement de 1400 soldats destinés à renforcer le dispositif de nos unités. Parmi ces jeunes recrues, 150 du niveau BAC et BAC plus sont incorporés au sein de l’Armée de l’Air afin de lui permettre, après formation, de combler ses besoins en personnels navigants et techniciens.

A ce titre, nous saluons les excellents travaux accomplis par les Officiers membres de la Commission de recrutement et nous les encourageons à poursuivre leurs efforts lors des prochaines campagnes de recrutement.

Cependant, la formation et l’entrainement étant parmi nos priorités, il est primordial que chaque militaire reçoive une formation complète et adaptée, afin de réaliser parfaitement les objectifs opérationnels que nous nous sommes fixés.

Je suis conscient de la difficulté actuelle d’assurer pleinement ce domaine, compte tenu de l’engagement de nos Forces en Somalie. Le déploiement de nos soldats au sein de l’AMISOM et la préparation de leur relève annuelle, presque 3000 soldats, use une ressource importante en personnels et en moyens au regard de l’effectif global des FAD.

Toutefois, je sais pouvoir compter sur l’ensemble des cadres et plus particulièrement sur les Chefs de corps et Commandants de formation pour trouver un équilibre entre cet effectif réduit et le maintien en condition de nos unités.

Ainsi, je porte une grande attention à la reprise des activités d’entrainement opérationnelles et de cohésion, le roulement des unités au sein des Corps des régions de l’intérieur, en particulier celles des postes isolés et l’organisation des “Journées portes-ouvertes” par les Chefs de Corps pour recueillir les doléances de nos soldats qui ont besoin d’être écoutés et considérés. Seule votre capacité d’adaptation permettra de mener à bien cet effort.

Pour leur part, la Division Logistique et la Division Opérations en particulier doivent apporter le soutien nécessaire aux corps et assurer le pilotage et le contrôle des programmes d’entrainement. Aussi, en partenariat avec les armées des pays amis, nous nous attachons à accroître les formations et les spécialisations de haut niveau, dans tous les domaines, et à mettre à jour notre système de formation militaire.

Grâce à la politique avisée du président de la République, nous sommes fiers du rôle exceptionnel que notre pays joue aujourd’hui, de par sa position géostratégique et ses relations de coopération internationales.

La présence sur notre territoire des forces des grandes puissances du monde, dans le cadre de la lutte contre les fléaux nuisibles à la sécurité internationale, souligne bien l’ouverture politique de la République de Djibouti.

Concernant notre coopération militaire avec les pays amis, le bilan est très satisfaisant. Je voudrais souligner notre volonté partagée de promouvoir nos relations de coopération basées sur la confiance et la réciprocité pour faire face aux défis sécuritaires actuels et ce, dans l’intérêt commun de nos pays respectifs.

A titre illustratif, nous avons signé en Décembre 2016, en partenariat avec l’Armée Populaire de Chine, un accord relatif à une assistance militaire sous forme d’un don de matériels importants destinés à renforcer notre Armée dans ses différentes composantes Terre, Air et Mer. La Chine s’engage également à nous soutenir dans le projet de construction d’un nouvel Etat-major des Armées, sans oublier l’octroi d’un avion MA-60 au profit de notre Armée de l’Air.

Je tiens, à cette occasion, à remercier l’ensemble de nos Ambassadeurs pour leur appui indéfectible et leur implication personnelle dans le renforcement de nos capacités, à travers leurs actions diplomatiques.

J’adresse aussi mes remerciements à tous les Commandants des Forces Amies présentes à Djibouti et l’ensemble de leurs personnels, les Attachés de défense, les Officiers de liaison et les Coopérants militaires, représentant leur pays à Djibouti, pour leur soutien aux FAD.

En dépit de toutes les difficultés, notre armée poursuit efficacement sa mission auprès de la Somalie, un pays frère où nos contingents participent courageusement à l’AMISOM. Ces hommes et Femmes accomplissent remarquablement leur devoir. Ils poursuivent leurs efforts pour soutenir nos frères d’armes Somaliens dans la reconquête de leur pays.

La solidarité de notre Pays envers la Somalie est de plus en plus appréciée, grâce aux louables actions menées par nos soldats sur le théâtre des opérations au secteur 4 Hiran, mais surtout grâce à leur efficacité dans la résolution des différends entre les Clans. Dans le cadre de cette mission, un quatrième Bataillon Djiboutien a été préparé et projeté à Jalalaxie, au début de cette année, en remplacement de notre deuxième Bataillon. La relève du troisième Bataillon basé à Beledweyne et Boulé Bourdé aura lieu vers la fin de cette année.

Je voudrais là encore, remercier et féliciter les Commandements de nos contingents et l’ensemble de nos Officiers, Sous-officiers et Militaires du rang de l’AMISOM, qui ont pu démontrer leur exemplarité qui fait honneur à la République de Djibouti.

Dans le domaine de la santé, nous avons exigé, depuis les trois dernières années une restructuration du service de santé des armées avec l’ouverture du nouvel hôpital militaire dans le but d’optimiser le soutien médical de nos militaires et leurs familles mais aussi de la population Djiboutienne. Le bilan des activités de l’hôpital militaire, depuis son ouverture l’an dernier, est prometteur, malgré une insuffisance en équipements dans certains domaines et en médecins spécialistes. Notons que cet hôpital prodigue aujourd’hui des soins à une grande majorité de nos concitoyens.

Sous nos instructions, l’Hôpital Militaire a mis en place toutes les procédures afin de se conformer aux normes internationales sur les recommandations de l’I.S.O, Organisation Internationale de normalisation, et a obtenu une accréditation lui permettant de s’inscrire comme un Hôpital de référence de niveau 3.

Il est prévu, dans un avenir proche, une diversification des spécialités au sein de notre hôpital, en commençant par la mise en place, cette année, d’une unité de cardiologie interventionnelle.

Conformément à notre plan triennal 2016-2018, relatif au recrutement de médecins, nous avons recruté à ce jour, 14 médecins militaires dont 5 préparent leur spécialité au sein des centres de formation des pays amis.

En outre, nous avons lancé le programme de redynamisation des infirmeries des corps, avec la mise en place de nouveaux équipements, dans le but de désengorger l’Hôpital Militaire. A terme, ce projet prévoit que l’hôpital militaire prendra en charge uniquement les hospitalisations et les services spécialisés.

Nous faisons cet effort et pour y parvenir, j’exhorte la Direction Centrale et l’ensemble des personnels du Service de santé des armées à travailler dans la cohésion, dans l’unité et la discipline afin de nous permettre d’améliorer davantage notre système de santé.

Dans le domaine administratif, un projet de « Code de justice militaire » est en phase de finition par une commission que nous avons créée. Cette initiative est justifiée par la complexité des affaires militaires qui nécessitent une appréciation et un jugement particuliers. Ce projet renforcera l’ordre et la discipline au sein des institutions de défense. Il sera effectif au terme de la révision finale du Statut Général des Militaires et du Règlement de Discipline Général auquel il se réfère.

Sur le plan infrastructures, plusieurs projets ont été achevés cette année, d’autres sont en cours de réalisation. Le bâtiment Foyer Marine rétrocédé aux FAD par les FFDJ, a été complètement rénové et équipé de matériel tout neuf. Il est constitué d’une grande salle de conférence et de 20 studios.

Le Centre d’urgence HALAS a été totalement réaménagé avec une extension des locaux que nous avons équipés de nouveaux matériels afin de renforcer ses capacités d’accueil. Nous avons aussi construit et équipé un nouveau Centre médical des familles des militaires, à côté du Camp Cheick Osman. Parmi les chantiers réalisés cette année figure la réhabilitation du camp du Régiment d’Action Rapide à Arta en vue d’améliorer les conditions de vie du Bataillon HIIL WALAL de retour de la Somalie. A noter également les gros travaux effectués à l’Ecole Militaire de Holl-Holl suite aux vents violents du mois d’Octobre dernier. Aussi, un hangar d’une superficie de 2000 m² est en cours de construction au sein du CCO pour l’entretien et le stockage de nos véhicules dans de meilleures conditions.

Dans le cadre de la politique nationale d’accès à la propriété, le Haut Commandement militaire soutient le projet« Logement pour tous », initiative de son Excellence le Président de la République, lancée en septembre 2016. Il est à préciser qu’une commission militaire a été mise sur pied pour évaluer les besoins en logements au profit des personnels militaires aux ressources très réduites et en même temps coordonner avec le Ministère de l’Habitat.

En ce moment où nous célébrons le 40ème anniversaire de nos Forces Armées, nous rendons hommage à tous ceux qui ont lutté pour l’indépendance de notre Pays. Nous apprécions hautement leur courage, leur force et leur dévouement pour la liberté, l’honneur et la souveraineté de notre Peuple. Au nom de la Nation Djiboutienne toute entière, nous leur exprimons toute notre gratitude. Aussi, c’est pour nous l’occasion de nous rappeler notre histoire et le parcours remarquable de notre Nation, traduisant la détermination et l’abnégation d’un Peuple UNI. Quarante années d’existence, marquées par l’effort et le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont dévoués pour garantir la paix et la prospérité de notre pays.

Durant ces années, notre jeune pays a connu une avancée significative, des évolutions fort louables, en vue d’atteindre les objectifs de développement et rester en phase avec l’évolution du monde. Ceci témoigne de la persévérance du Peuple djiboutien et surtout de la volonté du Président de la République de conduire notre pays à la place importante qu’il occupe aujourd’hui sur la scène internationale.

C’est pourquoi nous devons à tout prix consentir et unir nos efforts afin de pérenniser le socle de notre stabilité territoriale, surtout que notre pays se trouve dans une zone où les enjeux sécuritaires sont importants.

Nos forces de défense et de sécurité sont engagées à redoubler d’efforts et à consentir tous les sacrifices pour que la République de Djibouti, UNE et INDIVISIBLE, vive dans la paix. Ensemble, nous continuerons à œuvrer dans la défense des acquis, de la souveraineté et des valeurs de notre Pays.

A vous tous, j’exprime ma reconnaissance, priant LE TOUT PUISSANT de nous assister et nous guider sur le droit chemin, dans l’intérêt suprême de notre Nation ».