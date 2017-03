A l’issue des 3èmes élections communales et régionales : Des leaders de la liste indépendante Nasib sortent de leur réserve

La liste indépendante Nasib était en lice dans les élections communales de Balbala de vendredi dernier. Après la proclamation des résultats provisoires de ce scrutin local par le ministre de l’Intérieur, des leaders du mouvement Nasib nous ont transmis hier un communiqué de presse à l’heure où nous mettions sous presse. Les signataires de ce document sont Mohamed Issé Farah, Abdoulkader Mohamed Daoud, et Abdallah Habib Abdallah en leurs qualités respectives de tête de liste à Balbala, de représentant auprès de la CER, et de président de Nasib.

On reproduit ci-après le contenu de leur message dans son intégralité.

Au nom du mouvement Nasib, nous tenons à féliciter et saluer les têtes de listes et les candidats de l’UMP qui ont gagné largement les élections communales et régionales qui se sont déroulés vendredi 24 février 2017. La démocratie et la bonne gouvernance en vigueur dans notre pays, a offert à notre jeune mouvement l’opportunité et l’occasion de participer à ces élections. Les candidats de notre liste qui briguaient la commune de Balbala ont fais une excellente campagne avec peu de moyen et ont obtenue un suffrage de 12,30%. Un résultat remarquable pour notre premier participation et qui nous encourage à faire mieux aux prochaines élections.

Au nom de Nasib, nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accordé leur confiance en votant pour nous. Nous remercions nos électeurs, les équipes de notre campagne ainsi que tous les candidats de notre liste. Nos remerciements s’adressent également à toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin durant cette campagne. Nous envoyons nos félicitations aux têtes de listes de l’UMP de Ras Dika, de Boulaos et de Balbala ainsi qu’à tous les candidats des listes indépendants. En démocratie quand on perd les élections, la meilleure chose à faire, c’est de reconnaître sa défaite et ensuite de travailler avec les hommes et femmes que le peuple a élu. Partant de ce principe universel, nous, dirigeants du mouvement Nasib, nous sommes prêts à travailler avec les élus auxquels le peuple a accordé sa confiance. Nous sommes disposés à apporter notre expérience, expertise et notre contribution au développement de notre nation qui va célébrer cette année son quarantième anniversaire. Nous profitons de cette occasion pour saluer le ministre de l’Intérieur M. Hassan Omar, qui est le principal artisan de la réussite de ces élections.

Chapeau monsieur le ministre, vous vous êtes acquitté avec brio de ce challenge électoral. La sérénité, dans laquelle s’est déroulé tout le processus électoral et en particulier la période de campagne électorale, illustre la solidité de nos institutions et la maturité de nos concitoyens et concitoyennes qui ont démontré, une fois de plus, leur profond attachement aux principes démocratiques et à la paix civile.

Le mouvement Nasib tient aussi à saluer le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed qui a joué un rôle important dans la réussite du scrutin électoral. Nous saisissons par ailleurs cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et à la première dame du pays, Mme Kadra Mahamoud Haid.

Un hommage appuyé à la première dame qui a encouragé les femmes à être candidates pour ces élections et qui a même permis à ce qu’une femme devienne tête de liste UMP pour la plus grande commune de la capitale, à savoir la commune de Boulaos.

Un hommage exceptionnel pour le président Ismaïl Omar Guelleh qui a encouragé les jeunes à présenter des listes indépendantes comme Nasib pour participer aux élections communales et régionales. En conclusion, nous voulons surtout rendre hommage au peuple Djiboutien qui a fait preuve d’esprit démocratique et de sagesse.

Vive le président

Ismaïl Omar Guelleh !

Vive la République de Djibouti !

Et vive le peuple Djiboutien !

Mohamed Issé Farah,

tête de liste Nasib à Balbala

Abdoulkader Mohamed Daoud,

représentant de Nasib à la CERI

Abdallah Habib Abdallah,

président de Nasib