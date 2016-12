A l’invitation de son homologue égyptien : Le chef de l’Etat entame une visite officielle en Egypte

Le président Ismaïl Omar Guelleh a entamé hier à l’invitation du président Abdel Fattah Al Sissi une visite officielle de 48 heures en Egypte. Il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, de deux autres membres du gouvernement ainsi que du président de l’APZF.

Accompagné de trois membres de son gouvernement dont le chef de la diplomatie djiboutienne Mahmoud Ali Youssouf, et du président de l’Autorité des ports et des zones franches, Aboubaker Omar Hadi, le président Ismaïl Omar Guelleh a entamé hier une visite officielle de 48 heures en Egypte. Cette visite que le chef de l’Etat effectue à l’invitation du président égyptien Abdelfattah Al Sissi est placée sous le signe du renforcement des relations bilatérales.

Le président Guelleh et son homologue égyptien ont eu un long entretien hier au palais d’Héliopolis où le chef de l’Etat avec les honneurs. Au cours de leur entretien, les deux chefs d’Etat ont passé en revue la coopération bilatérale ainsi que de nombreux autres sujets d’intérêt commun. Les deux présidents convergent sur le fait que les deux pays occupent des positions très stratégiques sur la mer rouge et participent tous deux à la sécurisation du commerce maritime international.

Ils ont souligné l’urgence qu’il y a à coopérer ensemble dans le domaine de la lutte antiterroriste vu les dangers de l’environnement régional et les périls islamistes dans les pays limitrophes.

Le chef de l’Etat djiboutien a rappelé l’aide précieuse apportée par l’Égypte pour l’accession du pays à l’indépendance. Il a aussi rappelé le rôle que joue l’Égypte dans la formation de nos cadres et de nos étudiants, citant l’exemple de l’Académie maritime qui a formé beaucoup de pilotes pour le port. La première journée a été marquée bien sûr par cette rencontre au sommet mais aussi par la signature d’une série d’accords.

Outre un accord de coopération économique et technique, des accords de coopération entre l’Autorité des ports et des zones franches et l’Autorité du canal de Suez ont été signés, de même qu’un projet d’Accord de coopération douanière et un projet de mémorandum d’entente concernant la participation à des foires et expositions internationales, un projet de protocole d’accord entre les deux chambres de commerce et un protocole d’entente relatif à la coopération dans le domaine médicosocial et des produits pharmaceutiques.

Le troisième temps fort de cette journée aura été la conférence de presse conjointe du raïs égyptien et du président djiboutien au palais d’Héliopolis. Le chef de l’Etat a fait une déclaration en arabe dans laquelle il a souligné le caractère profond des liens entre les deux peuples et la convergence de vues avec son homologue égyptien. Le Président Guelleh devrait rencontrer ce mardi des hommes d’affaires égyptiens. Il devrait aussi poser la première pierre de notre nouvelle ambassade au Caire.