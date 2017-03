Formation professionnelle : La Chambre de commerce certifie plus de cent vingt stagiaires

Plus de cent vingt stagiaires qui ont suivi une série de formations dans différents domaines ont reçu hier certificats de fin de formation à la chambre de commerce de Djibouti. La cérémonie a vu la participation des officiels de la Chambre de commerce, du DCT, de la BCIMR et du syndicat UGTD. Tour d’horizon…

L’année a démarré très fort pour la chambre de commerce de Djibouti qui a assuré une série de formation à plus de cent vingt stagiaires dans plusieurs domaines.

A commencer par « La professionnalisation et l’accès à l’emploi » et « l’entrepreneuriat et la langue anglaise» destinés à de jeunes diplômés de l’université de Djibouti, le « droit syndical » pour des travailleurs du Doraleh Terminal Container et la maitrise de «l’outil informatique » à l’adresse d’employés de la BCIMR.

Une fierté pour M. André Massida, 3ème vice-président et responsable de la commission formation de la chambre consulaire, qui s’est réjoui de cette belle occasion pour « améliorer et développer les compétences professionnelles » de plus de cent vingt stagiaires issus de divers horizons. Car, a-t-il, justifié « la formation professionnelle est un des enjeux majeurs des économies actuelles et c’est un atout permettant non seulement aux entreprises d’avoir le personnel le plus qualifié possible, et susceptibles de répondre aux exigences de l’organisation moderne du travail, mais aussi aux salariés de favoriser une évolution professionnelle dans leur carrière.»

Capitaine d’industrie et chef d’entreprise dans l’âme, M. Massida s’est enthousiasmé de la valeur ajoutée que « la formation professionnelle apporte à la compétitivité des entreprises » devant les partenaires de la chambre consulaire dont notamment le Doraleh Container Terminal et la BCIMR, ainsi que le président du syndicat des travailleurs UGTD.

Un enthousiasme partagé par les stagiaires qui ont reçu leurs certificats de formation des mains des officiels de la chambre de commerce et des responsables des départements formations et ressources humaines du port à conteneur de Doraleh et de la BCIMR, ainsi que le président de l’UGTD. Ces formations, dont une partie s’est déroulée à la chambre de commerce et le reste au sein d’institutions et d’entreprises partenaires, ont été d’un grand intérêt pour les bénéficiaires qui ont exprimé leurs satisfactions au moment de recevoir leurs certificats.

C’est le cas des jeunes diplômés de l’UD qui ont bénéficié de stages pratiques au sein d’entreprises de la place à l’issue de sessions de formations théoriques. Certains d’entre eux ont même trouvé des opportunités d’emplois stables au sein de grandes enseignes de la place comme «Transit Marill » ou « Marill Automotive » ainsi que dans d’autres entreprises et institutions.

Plus généralement, la formation en « Professionnalisation et accès à l’emploi » s’inscrit dans le cadre des engagements du gouvernement à améliorer l’employabilité des jeunes comme un outil de lutte contre le chômage.

Aussi, le programme a été essentiellement élaboré autour de l’amélioration des compétences nécessaires aux succès des projets professionnels des bénéficiaires. C’est aussi le cas du volet «Entrepreneuriat et langue anglaise » qui a été conçu pour offrir aux stagiaires les clés d’une affaire réussie.

Pour ce qui est du droit syndical, il fut essentiellement question d’amélioration des compétences en matière de techniques de négociations. Pour ce faire, les travailleurs du DCT ont pu se familiariser avec l’élaboration d’une stratégie de négociations et l’acquisition des outils et des meilleurs comportements à adopter pour obtenir des accords professionnels adéquats.

MAS

Ils ont dit…

Aicha Barkat Omar

Diplômée de l’Institut Universitaire de Technologie de l’UD

« J’ai suivi une formation en professionnalisation et accès à l’emploi qui m’a permis d’étoffer mes compétences professionnelles. Ainsi, j’ai pu me familiariser avec la préparation d’un CV, mais aussi les comportements et les meilleures manières de répondre à un entretien d’embauche, entre autres. A l’issue de ma formation théorique de deux semaines, j’ai pu obtenir un stage au sein de « Transit Marill » où j’ai exercé avant d’être transférée à « MArill Automotive » où je suis sous contrat actuellement. C’est donc une chance pour moi et je voudrais en remercier la CCD, la société Marill et les autorités publiques ainsi que les partenaires qui ont appuyé ce projet très opportun pour nous».

Mohamed Hassan

Titulaire d’une Licence Gestion en Logistique et Transport de l’UD

« Après deux semaines de formation théorique à l’Institut national d’Administration publique (INAP), j’ai pu obtenir un stage de plus de huit mois au sein de « Transit Marill». A l’issue de mon stage, l’entreprise a décidé de m’enrôler dans ses effectifs avec un contrat à durée déterminée qui, j’espère va déboucher sur un CDI. A ce jour, je suis tellement réjoui et heureux de recevoir mon certificat qui atteste de l’élévation de mon niveau de connaissance et de compétences dans le domaine professionnel. Mes sincères remerciements vont donc à la CCD, à la société Marill et aux autorités et institutions partenaires dans ce programme de formation qui a bénéficié à plus de cent vingt personnes ».

Mohamed Djama Mohamed

Membre du syndicat des travailleurs du DCT

« J’ai suivi avec un intérêt prononcé la formation en droit syndical qui nous a été dispensée durant les dernières semaines. A ce titre, je dois avouer que j’ai beaucoup amélioré mes connaissances sur le droit syndical et la législation nationale et les recours possibles en matière de droit du travail dans notre pays. J’ai toujours milité au sein de mon syndicat mais avec des connaissances et des moyens limités. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir poursuivre mon militantisme avec des arguments, une meilleure vision et des connaissances autrement plus utiles et adéquates. Cette formation a donc été une chance pour moi et mes collègues, et je me permets en leur nom de remercier le DCT qui nous l’a offerte. »