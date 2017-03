8 Mars : Les femmes du Parlement Panafricain ont aussi célébré

Les activités marquant cette célébration ont été présidées par la 2e Vice-présidente, Safia ELMI DJIBRI, représentante du Président du Parlement Panafricain, Roger NKODO DANG, le 08 mars 2017, à Midrand. «Les femmes dans un monde du travail en mutation : Planète 50/50 d’ici 2030 ». C’est le thème retenu pour la célébration de la 32e édition de la Journée Internationale de la Femme dans le monde entier. Au siège du Parlement Panafricain, les femmes parlementaires ont célébré cette journée sur la thématique suivante : « Lutter contre la violence à l’égard des femmes par le biais de l’éducation : une réponse parlementaire pour réaliser l’autonomisation des femmes ».

En effet, selon la 2e Vice-présidente du PAP, Safia ELMI DJIBRI, le Parlement Panafricain est l’une des institutions parlementaires en Afrique, qui respecte et promeut la parité entre les hommes et les femmes. Et pour preuve, la parité demandée est largement dépassée au sein de cette chambre panafricaine dont le bureau est constitué de 3 femmes sur les 5 membres. Et depuis la mise en place du groupe des femmes parlementaires au sein du PAP, la prise en compte des préoccupations des femmes a été plus que jamais visible au sein de cette chambre.

Pour preuve, sur les 243 membres du PAP, 77 sont des femmes, soit 31,68%. Dans les postes de responsabilités au sein des commissions et des caucus, sur 60 postes, 20 sont occupés par des femmes, soit 33,33%. Et dans l’administration, sur les 65 employés permanents, 36 sont des femmes, soit 55,38%. Cependant, on constate que seules 04 femmes sont à des postes de décisions. Pour la Présidente de la Commission permanente de l’égalité en genre, de la famille, de la jeunesse et des personnes handicapées, Hasna HOUMED BILIL, si les instruments juridiques des droits de la femme sont mis en œuvre, les femmes pourront mieux lutter contre la violence faite à leur égard, et recevront une meilleure éducation, de même que les jeunes et les personnes handicapées.

Pendant l’atelier, la 2e Vice-présidente du PAP, Safia ELMI DJIBRI, représentante du Président du Parlement Panafricain, Roger NKODO DANG, a encouragé les femmes à aller de l’avant dans leur lutte contre les inégalités dont elles sont victimes, et de faire preuve d’abnégation dans le travail. Car c’est par le travail qu’elles se feront respecter et se feront une place dans des instances de décision.

La Conseillère spéciale du Président du PAP, Litha MUSYIMI-OGANA, par ailleurs, Directrice des femmes, du genre et du développement de la Commission de l’Union Africaine de 2007 à 2015, a révélé que 63% des femmes au Rwanda sont des hauts responsables et sont à des postes stratégiques de décision. En Ouganda, les statistiques sont de 33,33%.

A la fin des travaux, un déjeuner a été offert par le Président du Parlement Panafricain, Roger NKODO DANG. A cet effet, la 2e Vice-présidente du PAP, Safia ELMI DJIBRI a offert des pagnes du 8 mars venant du Cameroun, à toutes les femmes et les autres parlementaires présents, au nom du Président du Parlement Panafricain.

