70ème Assemblée mondiale de la Santé : Le ministre de la Santé participe aux assises de Genève

Le ministre de la Santé, Dr Djama Elmi Okieh, accompagné de l’Ambassadrice représentante permanente de la République de Djibouti à Genève, Kadra Hassan Ahmed, ainsi que de la délégation de son département ministériel, a participé aux travaux de la 70e Assemblée Mondiale de la Santé à Genève du 22 au 26 mai 2017.

Au cours de ce déplacement, le ministre de la Santé a participé aux groupes de travail de l’Assemblée où il a discuté avec ses pairs des défis actuels en matière de santé.

Le point marquant de cette 70ème assemblée Mondiale de la santé a été l’élection historique du premier Africain à la tête de l’organisation mondiale de la santé, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, un homme d’expérience qui fut ministre de la santé et ministre des affaires étrangères de l’Ethiopie.

Le ministre de la Santé a eu l’occasion de féliciter le nouveau directeur général de l’OMS qui représente une fierté pour tout le continent africain et les deux hommes ont également discuté du renforcement du partenariat entre l’OMS et la République de Djibouti. Dr Tedros a de son côté remercié le ministre pour le soutien considérable et constant qu’il a reçu de la République de Djibouti depuis le début de sa candidature au poste de directeur général de l’OMS et affirmé que son seul objectif sera de servir les Etats membres en contribuant significativement à la progression vers la couverture sanitaire universelle.

…Rencontres bilatérales en marge de l’événement. En marge de sa participation à la 70e assemblée mondiale de la santé, la délégation djiboutienne conduite par le ministre de la Santé a eu une série de réunions bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de partenaires , dont le ministre de la Santé du royaume d’Arabie Saoudite avec qui le ministre a passé en revue les relations étroites qui lient les deux pays frères, mais également le ministre de la Santé du Royaume du Maroc et de la Tunisie qui ont tous deux évoqué le souhait de relancer la relation privilégiée avec notre pays en matière de santé, notamment sur le volet « formation du personnel de santé ».

En outre, le ministre de la Santé a eu une réunion de travail avec le ministre de la santé du Sénégal, un pays dans lequel de jeunes médecins djiboutiens suivent des formations de spécialisation. Les discussions ont porté sur la coopération en matière de formation des médecins sur les différentes spécialités.

Par ailleurs, le ministre de la santé a également rencontré, le Directeur Exécutif de l’ONUSIDAM, Michel Sidibé qui l’a notamment félicité pour sa volonté de rapprocher les services de santé des populations les plus éloignées en incluant également des activités de sensibilisation et prévention du VIH SIDA.

Durant son séjour, le ministre de la santé a aussi discuté avec desresponsables du Fonds Mondial. L’entretien a permis de clarifier le cadre de coopération avec cet organisme international de financement de la lutte contre le SIDA, le Paludisme et la Tuberculose et de s’entendre sur la nécessité de statuer très rapidement sur les questions concernant le remboursement, la reprogrammation des fonds alloués et le transfert du récipiendaire principal vers l’unité de gestion du ministère de la santé avant la fin de l’année 2017.

Cette visite de travail a par ailleurs permis au ministre de s’entretenir avec les hauts responsables de GAVI l’Alliance du Vaccin, avec qui le ministre a longuement discuté du partenariat actuel et la nécessité de le renforcer afin de fournir de meilleurs services de vaccination et atteindre une couverture vaccinale maximale dans le pays.

N. Kadassiya