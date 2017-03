6e anniversaire du tsunami : Une émotion partagée

Six ans après le séisme et le tsunami meurtriers qui ont touché le nord-est du Japon le 11 mars 2011 et qui ont causé 19.000 morts et provoqué une catastrophe nucléaire, les Djiboutiens se recueillent en silence avec leurs amis japonais.

La Place de Tokyo, non loin de l’ancienne gare ferroviaire a réuni hier après-midi pour la sixième année consécutive de nombreux Djiboutiens et Japonais qui ont commémoré ensemble le tsunami de 2011 dont les plaies sont encore vives.

Cette cérémonie a vu la présence du représentant de l’ambassadeur du Japon accrédité en République de Djibouti et a réuni d’un côté les volontaires japonais de la JICA, les membres et les dirigeants de l’association JICA-Djibouti dont le président Tabarek Mohamed Ismaël. On notait aussi la présence du responsable de l’agence japonaise de la coopération internationale.

Au cours de cette cérémonie, cinq minutes de silence ont été observées e hommage aux victimes, des bougies ont été allumées et une dizaine d’arbres ont été plantés. L’ensemble de personnalités présentes ont exprimé leur solidarité aux amis et partenaires japonais.

Le représentant de l’ambassadeur du Japon a rappelé les conséquences dramatiques de cette catastrophe. Il a également profité de cette opportunité pour rendre hommage au peuple et aux dirigeants djiboutiens pour leur solidarité et générosité exemplaire. Prenant la parole après l’ambassadeur, le responsable de la JICA a salué le rôle important que joue l’association JICA-Djibouti dans le renforcement des liens d’amitié entre les deux nations.

De son côté, le président de l’association JICA-Djibouti a salué le courage du peuple et des dirigeants du Japon qui, a-t-il dit, ont fait preuve d’un courage exceptionnel lors de cette catastrophe.

Notons que l’Association JICA/Djibouti est une jeune organisation qui œuvre au rapprochement amical et fraternel des Djiboutiens et des Japonais et qui est composée de cadres djiboutiens ayant en commun d’avoir bénéficié de programmes de formation au pays du soleil levant.