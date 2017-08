64e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple du Maroc : Le président Guelleh adresse un message de félicitations au roi Mohamed VI

A l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple -qui commémore la destitution et la déportation du roi Mohamed V en 1953 par la France et l’insurrection populaire qui a suivi-, le président Ismaïl Omar Guelleh a adressé hier un message de félicitations au roi Mohamed VI. Le chef de l’Etat a rappelé dans son télégramme que le peuple marocain avait opposé une farouche résistance à la destitution et à la déportation de son roi par la puissance coloniale, démontrant ainsi son attachement à son dirigeant historique légitime. « Je partage la joie de la nation marocaine », a dit le chef de l’Etat djiboutien pour qui la célébration de tels événements permet de renforcer la solidarité nationale, la cohésion et l’unité. Cet événement qui a précipité l’indépendance du Maroc et la fin du protectorat français est célébré chaque année le 20 Août. Le lendemain, le 21 Août, le royaume célébrait la fête de la Jeunesse. Le chef de l’Etat n’a pas manqué d’évoquer cette fête dans son message. Il a présenté ses vœux les meilleurs au monarque et à son peuple ainsi qu’à la Jeunesse du pays. En outre, le chef de l’Etat a réitéré au roi sa volonté d’œuvrer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays.