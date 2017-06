6 juin : Les 40 ans des FAD célébrés au stade Gouled

La nuit dernière, c’est au stade Goued, en présence du président de la République et chef suprême des Armées, M. Ismaïl Omar Guelleh, qu’a été célébré le 40e anniversaire de la création des Forces armées djiboutiennes. C’est sous le nom AND (Armée nationale djiboutienne) qu’ont été créées le 6 juin 1977 les forces armées djiboutiennes, garantes des institutions de la République et bouclier de la nation. Hier, le chef de l’Etat, arrivé au stade Gouled aux environs de 20 h 30, était accompagné de son épouse, la Première Dame Kadra Mahmoud Haïd.

Le chef de l’Etat et la Première Dame ont été accueillis par le Premier ministre Abdoulkader Kamil Mohamed, le ministre de la Défense Ali Hassan Bahdon et le chef d’état-major général des Armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. Après une revue des troupes, le Président a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des soldats tombés pour la défense du pays avant de s’installer à la tribune officielle. Après avoir écouté un discours du CEMGA, le chef de l’Etat et les invités présents ont assisté au défilé militaire qui a été à la hauteur de l’événement. Nous reviendrons plus longuement et en images sur ce « 6 Juin» dans notre édition de demain.