5ème édition du tournoi du Corridor à Yoboki : Un franc succès

Le village de Yoboki a abrité du 17 au 18 août 2016 la 5ème édition du tournoi du corridor auquel ont participé 7 équipes représentatives de 7 localités riveraines du corridor international de Djibouti, à savoir, Wea, Mouloud, Dikhil, Galamo, Gourabous, Yoboki et Galafi. Cet événement périodique organisé par l’association ADS (association pour le Développement et la Solidarité), sous l’égide du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sport représente le rendez-vous annuel des jeunes issus des villes et localités riveraines du Corridor international de Djibouti. Comme à l’accoutumée, les participants ont disputé des compétitions sportives telles que le football et le cross, mais aussi des jeux traditionnels comme la lutte et le jeu de balle traiditionnel appelé « Koqso ».

Cette fête du sport a vu la participation des nombreuses hautes personnalités, à l’instar de deux membres du gouvernement, à savoir le Ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed et le Ministre de la communication M. Abdi Youssouf Sougueh, de hauts cadres du Secrétariat à la Jeunesse et aux sports, des parlementaires, l’adjoint du préfet de Dikhil ainsi que le sous-préfet de Yoboki.

Le président de l’association, M. Mohamed Hassan Gadito a souligné à cette occasion que l’objectif de cette initiative s’inscrivait dans le cadre de la promotion du sport national, et la lutte contre la délinquance juvénile. Il a ajouté qu’en marge des activités sportives, l’association a mené une sensibilisation auprès des habitants riverains du corridor et en particulier des jeunes sur l’importance et l’utilité du corridor international de Djibouti pour notre pays.

Pour sa part, le Ministre de l’Habitat M. Moussa Mohamed Ahmed a félicité l’association initiatrice de ce programme qui, a-t-il indiqué contribue à favoriser le dialogue et l’échange entre les jeunes de différentes localités du pays et à tisser des liens d’amitié entre eux. Il a également mis en exergue l’importance d’introduire des jeux traditionnels dans le programme des compétitions sportives, afin de préserver le patrimoine culturel national.

Le Ministre a enfin appelé les habitants des localités situées le long du corridor à tirer le meilleur profit de cette opportunité en les exhortant à contribuer à faire de leurs localités des lieux de repos où les voyageurs et les routiers sont bien accueillis et en nouant des relations commerciales avec eux.

Il faut enfin rappeler que la finale du tournoi du football, qui a opposé Dikhil à la localité de Wéa s’est soldée par la victoire de la formation dikhiloise sur un score de 1 à 0.

HA