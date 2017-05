51ème Session Ordinaire du Comité Exécutif de l’ACNOA : Le président de l’ACNOA salue les efforts du CNOSD

En attendant La 17ème session de l’Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) qui s’est tiendra à Djibouti du 09 au 11 mai prochain, vendredi ont débuté l’ouverture des travaux de la 51ème sessionordinaire du Comité Exécutif de l’ACNOA à l’hôtel Kempinski.

Après le mot de bienvenue de la présidente du CNOSD et membre du CIO Mme Aicha Garad Ali souhaitant le bon déroulement des travaux, il a été suivi de l’allocution émouvante du président de l’ACNOA, l’Intendant général Lassana Palenfo, qui a remercié en son nom et celui des 15 membres du Comité Exécutif de l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé. Le président Lassana Palenfo a précisé que ” ce n’est pas la taille d’un CNO qui importe mais l’efficacité et le projet mis en place sur l’olympisme, sur le social, qui porte notre intérêt de venir aujourd’hui à Djibouti”

Cette session est la dernière du Quadriennal 2013-2016. Le Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil a, quand à lui, commencé son intervention par remercier l’ensemble des participants pour avoir bien voulu faire le déplacement jusqu’à Djibouti.

Que par ailleurs, il était honoré de prendre part cette réunion du comité exécutif non seulement en tant que Premier responsable du Sport, mais aussi en tant que Sportif et amoureux du ballon rond. Il a poursuivi en mettant l’accent sur l’hospitalité légendaire du pays, qui est une terre d’échange et de rencontre.

Enfin, il a souhaité la bienvenue aux participants et de passer un excellent séjour avant de leur souhaiter un bon déroulement pour les travaux.

Zoom sur l’ACNOA

Rappelons que l’Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) est une organisation internationale basée à Abuja, au Nigeria réunissant les cinquante-trois comités nationaux olympiques africains.

L’ACNOA a été fondée le 28 juin 1981 à Lomé par Anani Matthia et Juan Antonio Samaranch avec l’aide d’Ydnekatchew Tessema. Elle portait alors le nom d’Institution Olympique Panafricaine au service du sport, de la jeunesse, du développement humain et de la promotion des valeurs olympiques. Pour plus de détails nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.