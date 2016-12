4ème Séance Publique de la 2ème Session Ordinaire de la 7èmeLégislature : L’ultime grand oral de 2016

Plusieurs membres du gouvernement se sont prêtés aux règles du grand oral devant les parlementaires lors de la séance publique d’hier au siège de l’Assemblée nationale. Les acteurs de l’Exécutif n’ont pas esquivé les questions posées par les députés. Ils ont fourni des explications détaillées sur les grandes lignes des 5 projets de loi à l’ordre du jour. Leurs réponses ont du convaincre les élus nationaux. Puisque ceux-ci ont adopté les 5 textes à une majorité écrasante.

La 4ème séance publique de la 2ème session ordinaire de la 7èmeLégislature de l’année 2016 s’est tenue hier au siège de l’Assemblée nationale. Placée sous l’égide du président de l’hémicycle national, Mohamed Ali Houmed, la session plénière a vu la participation du Premier ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement, et de l’ensemble des parlementaires. Notons la présence sur les lieux des suppléants de tous les députés. Les législateurs et les ministres ont discuté de 5 projets de lois à l’ordre du jour.

…Le statut des réfugiés. Le premier texte de loi abordé porte sur le statut des refugiés en République de Djibouti. En effet, ce projet de loi répond à la nécessité de créer un cadre législatif national pour le statut des réfugiés conformément à la Convention de Genève du 28 Juillet 1951, et la Convention de l’OUA du 10 Septembre 1963 spécifique aux réfugiés en Afrique. L’élaboration de ce texte a permis de transposer les instruments juridiques internationaux dans le droit interne en la matière.

…La Loi de finances initiale pour l’exercice 2017. Le second texte de loi est relatif au projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2017. Le budget de l’Etat est arrêté en recettes et en dépenses, en équilibre, à la somme de cent vingt milliards huit cent vingt cinq millions de FD (120 825 000 000 FD). Le cadre macroéconomique sous-jacent à la préparation de la Loi de Finances 2017 indique une croissance du produit intérieur brut (PIB) annuel réel de l’ordre de 7%, couplée avec une maîtrise de l’inflation. Cette performance économique provient essentiellement de l’impact des investissements directs étrangers (IDE) notamment dans le domaine des activités portuaires, ferroviaires et énergétiques.

…Les comptes financiers de l’ONEAD, pour l’exercice 2014. Le troisième projet de loi consiste en l’approbation des comptes financiers de l’ONEAD, pour l’exercice 2014. Chiffres à l’appui, les comptes financiers de cet établissement pour l’année 2014 font apparaître un résultat net bénéficiaire de trente sept millions cinq cent quarante un mille vingt sept FD (37 541 027 FD). Le solde excédentaire se démarque des pertes considérables enregistrées ces dernières années.

…Le nouvel organigramme du Secrétariat d’Etat, chargé des Affaires Sociales. Le quatrième texte de loi stipule la réorganisation du Secrétariat d’Etat, chargé des Affaires Sociales. L’objectif de cette nouvelle réorganisation est de mettre en place un régime spécifique adapté aux besoins de chaque catégorie de la population dans le besoin afin d’améliorer les conditions de vie au quotidien des personnes vulnérables d’une part, et d’autre part de leur permettre de participer au développement économique de notre pays.

La stratégie adoptée consiste à s’orienter plus vers une autonomisation des populations pauvres et des personnes vulnérables pour mieux sortir de l’assistance sociale classique. Le nouvel organigramme du Secrétariat d’Etat aux Affaires Sociales s’articule désormais autour de trois axes directeurs.

Citons le développement de la micro-finance dans la capitale et les régions de l’intérieur, la mise en place des guichets uniques des affaires sociales, et la prise en compte des besoins des personnes à besoins spéciaux.

… L’organisation du Ministère délégué à la Décentralisation. Le cinquième et dernier projet concerne l’organisation du Ministère délégué auprès du Ministère de l’Intérieur, chargé de la Décentralisation. La création de ce nouveau département ministériel répond au souci d’impulser une nouvelle dynamique dans la poursuite de la décentralisation. C’est dire l’importance que revêt cette initiative pour le gouvernement. Il s’agit de donner par ce biais un coup d’accélérateur au processus de décentralisation en vue de réduire les disparités existantes entre la capitale et les régions de l’intérieur, et booster le développement des économies locales.

…Débats soutenus. Après les présentations des rapports des différentes commissions permanentes sur les 5 projets de lois à l’ordre du jour, les parlementaires ont engagé des débats soutenus avec les représentants du gouvernement.

Plusieurs ministres se sont prêtés aux règles du grand oral devant les élus nationaux. Citons en l’occurrence, le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre du Budget, Bodeh Ahmed Robleh, la ministre déléguée au Logement, Amina Abdi Aden, le ministre de l’Agriculture, de l’Eau, de la Pêche, de l’Elevage et des Ressources Halieutiques, Mohamed Ahmed Awaleh, la secrétaire d’Etat chargée des Affaires Sociales, Mouna Osman Aden, et le ministre délégué à la Décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis.

Les acteurs de l’Exécutif n’ont pas esquivé les questions posées par les députés. Ils ont fourni des explications détaillées sur les grandes lignes des textes susmentionnés. Leurs réponses ont du convaincre les parlementaires. Puisque ceux-ci ont adopté les 5 projets de lois à une majorité écrasante.

A l’issue de ces échanges constructifs, le président de l’Assemblée nationale a exprimé les traditionnels vœux pour la nouvelle année 2017 et a souhaité une bonne et heureuse année aux membres du gouvernement, aux parlementaires et à l’ensemble de la population avant de procéder à la levée de la séance plénière. « Que l’année 2017 nous apporte la prospérité, la joie dans nos familles et dans nos réalisations. Que l’année 2017 permette à notre pays de prospérer pour continuer sa route vers un développement durable ! Que la paix et la sécurité chères à notre pays puissent être conservées et que chaque citoyen puisse s’épanouir dignement », a dit en substance M. Mohamed Ali Houmed.

C’est sur ces propos que le président de l’hémicycle national a levé la séance.