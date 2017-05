4e forum mondial sur le dialogue interculturel : Brillant plaidoyer du président Mohamed Ali Houmed pour le dialogue interculturel

Le président de l’Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed qui participe à Bakou, en Azerbaïdjan, au 4e forum interculturel, a prononcé hier un discours dans lequel il a su brillamment évoquer l’importance du dialogue interculturel en citant l’exemple de son pays dont la population est issue d’un brassage culturel.

Depuis déjà quelques jours, le visage du président de l’Assemblée nationale de Djibouti, M. Mohamed Ali Houmed, était plutôt familier aux Azerbaïdjanais puisque les chaînes locales ainsi que les journaux avaient largement couvert ses rencontres avec les plus hautes autorités de ce pays dont le président Ilham Aliyev. Et jeudi dernier, c’est par un vibrant plaidoyer en faveur du dialogue interculturel que le président Mohamed Ali Houmed a partagé avec ses hôtes et les représentants d’autres pays les valeurs de son peuple en matière de tolérance et de dialogue interculturel. Ce forum auquel ont participé des parlementaires et des présidents de parlement de nombreux pays du monde a été clôturé hier. Les travaux ont porté cette année sur le thème du « rôle des parlementaires dans le dialogue interculturel ». Dans son discours, le président de l’Assemblée nationale de Djibouti a su trouver les mots justes pour évoquer ce thème important en ces temps où les extrêmes de tous horizons dressent les communautés les unes contre les autres.

« J’apporte à l’aréopage de personnalités ici réunies les salutations des représentants du peuple de la République de Djibouti, une nation de la rive sud de la mer Rouge dont les habitants sont issus de nombreux brassages culturels, un pays qui constitue un trait d’union entre le monde arabo-musulman et l’Afrique, havre de paix et de stabilité dans une région malheureusement tourmentée et par conséquent terre d’accueil et de rencontres avec tout ce que cela implique comme métissages interculturels, influences et emprunts réciproques, en somme comme dialogue interculturel au quotidien », a dit d’emblée M. Mohamed Ali Houmed, donnant ainsi le ton de son discours. Il évoquera ensuite le rôle du parlementaire dans la promotion du dialogue interculturel au plan national mais aussi au plan régional, voire international.

« L’hémicycle est en soi un lieu où s’affiche la diversité d’une nation, et par conséquent un lieu par excellence du dialogue interculturel », a-t-il ajouté avant de souligner qu’en tant que législateurs, les parlementaires ont un rôle très important « pour initier et voter des mesures efficaces pour préserver et promouvoir la diversité culturelle et pour encourager l’épanouissement de toutes les cultures du pays et ce faisant, le dialogue interculturel ».

Pour le président MAH, il est important que les représentants des peuples, par-delà leur diversité d’origine et de culture, prennent au sérieux le rôle qui est le leur dans la promotion du dialogue interculturel. « Et pour ce faire, nous devons nous abreuver de plusieurs éléments de notre sagesse ancestrale, legs culturel qui nous enseigne le respect des différences et la tolérance vis-à-vis des autres, commun à toutes les sociétés », a-t-il aouté avant de convoquer une figure historique du panthéon à la fois chrétien et musulman de cette partie du monde : « Nous devons nous approprier et assurer la promotion par tous les biais des gestes historiques comme par exemple chez nous celui de ce roi chrétien d’Abyssinie passé à la postérité dans la mémoire collective des musulmans des deux rives de la mer Rouge sous le nom d’Ahmed al-Najjachi, célèbre pour avoir accueilli au sixième siècle de l’ère moderne les adeptes de l’islam naissant, chassés de leurs terres d’Arabie par l’intolérance de leurs frères, et de ce fait amorcé un dialogue interculturel et interreligieux ». C’est sur ces mots qu’a pris fin le discours de M. Mohamed Ali Houmed devant une assemblée conquise.