44ème session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI : Adoption d’une résolution sur le différend frontalier de Doumeira

La 44ème session du conseil des ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) s’est tenue du 10 au 11 juillet 2017 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La cérémonie inaugurale de cette importante rencontre était placée sous le haut patronage du président ivoirien, M. Alassane Ouattara.

La République de Djibouti y était représentée par deux diplomates. Citons en l’occurrence le chef de notre représentation diplomatique en Arabie Saoudite et représentant permanent auprès de l’OCI, M. Dya-Eddine Saïd Bamakhrama, et son collègue accrédité à Abidjan avec résidence à Rabat, M. Ibrahim Bileh Doualeh.

Lors de cette conférence de 2 jours, les participants ont discuté de plusieurs sujets d’actualité. Ils ont abordé les derniers développements des contextes politiques et sécuritaires prévalant respectivement en Syrie, en Palestine, au Yémen, en Libye, au Mali, en Centre Afrique. Il a également été question de la situation des communautés musulmanes dans les Etats non membres, en particulier celle du Myanmar, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux, de l’islamophobie et du dialogue interreligieux. Concernant Djibouti, le conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI a examiné et adopté une résolution sur le différend frontalier opposant Djibouti à l’Erythrée. L’instance exécutive a invité tous les Etats membres de l’OCI à veiller au respect de la mise en œuvre intégrale de la résolution du conseil de sécurité no 1907 (2009) des Nations unies. Il s’agit par ce biais d’accentuer les pressions sur l’Erythrée pour l’amener à mettre fin à toutes ses activités menaçant la sécurité et la stabilité de la République de Djibouti et du reste la région.

Les conférenciers n’ont pas manqué de saluer les efforts déployés par le gouvernement de la République de Djibouti en vue de procéder au règlement du différend frontalier par des voies pacifiques. Toujours est-il que la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies a exhorté le régime du despote d’Asmara à fournir les renseignements nécessaires sur le sort des prisonniers et d’autres personnes portées disparues lors des affrontements ayant opposé du 10 au 12 juin 2008 les deux pays.

Au 2ème jour des assises d’Abidjan, les intervenants ont eu des échanges de réflexions autour de la jeunesse, la paix, et le développement dans un monde de solidarité. Ils ont ainsi soulevé l’engagement civique des jeunes et leur implication dans la vie politiques, sociale et économique de leurs pays respectifs. Leur participation au processus de prise de décisions aussi qui façonnent la scène nationale et internationale.

Les délégués se sont en outre penchés sur le rôle des technologies de l’information et de la communication (CTI) dans l’avancement de l’engagement civiques et économiques des jeunes, l’impact de l’autonomisation des jeunes dans la lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent, les initiatives et idées permettent aux jeunes de devenir des catalyseurs de changement social et de s’engager dans leur communauté.

C’est dire l’intérêt des débats de fond qui ont ponctué la 44ème session du conseil des ministres des affaires étrangères de l’OCI. Notons au passage que l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) constitue la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies avec 57 Etats membres couvrant quatre continents.

L’OCI, dont le siège se trouve à Djeddah, en Arabie Saoudite, a été créée le 25 septembre 1969, à la suite de l’incendie criminel de la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem occupée.