40ème anniversaire de l’indépendance nationale : Plus de 150 adolescents rencontrent des femmes indépendantistes à l’UNFD

Ils étaient plus de cent cinquante jeunes filles et garçons issus des trois communes de la capitale à se « nourrir » des récits bouleversants des mères-courages qui ont vécu les sacrifices et la haute lutte pour l’indépendance nationale. L’UNFD, qui a organisé la rencontre, a invité en son siège les femmes ministres et parlementaires ainsi qu’un parterre de personnalités féminines.

Le jubilé d’émeraude de la RdD s’annonce fastueux voire céleste. Et pour cause, les préparatifs de la fête, la mobilisation des autorités publiques, des corps constitués et de la société civile, ainsi que l’adhésion populaire de toutes les franges de la société civile à ce beau projet augurent des très bons auspices.

Lundi soir, c’était à la gente féminine d’entrer dans l’arène. Et en vaillant porte-étendard de la Femme Djiboutienne, l’UNFD a mis les petits plats dans les grands. L’ONG a invité la jeunesse à venir à la rencontre d’une dizaine de vétéranes de la lutte pour l’indépendance. « Ces arrières-grandes-mères ont vécu et consentis les plus lourds tributs et sacrifices en menant le combat aux côtés de leurs congénères masculins » nous confiait Mme Ouloufa Ismail Abdo, Directrice générale de l’ODPIC, et membre du comité d’organisation des festivités à l’UNFD.

« Cette rencontre intergénérationnelle est une occasion inédite pour ces grands-mères-courages de transmettre un héritage mémoriel à des enfants qui n’ont connu ni d’Eve ni d’Aden cette histoire [quoique douloureuse] qui a forgé notre identité. Et d’ailleurs, ni ces enfants ni leurs parents n’auront une chance pareille de recevoir ce legs de première main des auteurs même de cette belle légende », a-t-elle ajouté.

C’est d’ailleurs un documentaire retraçant à grands traits ce fabuleux combat politique et militaire de plusieurs décennies qui a ouvert la soirée. Moments d’intense émotion parmi le public lorsque se mettent à défiler des images de cadavres de braves indépendantistes laissés par les sévisses et la violence répressive du colon. Le sinistre barrage puis le spectacle insupportables et étranglant d’une soldatesque Française qui fond sur cette foule de héros sommairement armés de pierres et de gourdins et qui tombent irrémédiablement sous les balles assassines. Le summum de l’horreur est rapidement atteint avec les cadavres qui s’entassent dans le rues dans une odeur âcre de poudre se mêlant à celle du sang. « Bref, la colonisation nous a arraché des êtres chers par centaines et par milliers … avant que la lutte n’aboutisse à la libération finale ». Le public se lève comme un seul homme et chante à capella l’hymne nationale au moment où apparait à l’écran le défunt père de la Nation El Hadj Hassan Gouled Aptidon assistant stoïque au hissement du drapeau national au siège des Nations Unies. « J’en ai la chaire de poule » me confie un jeune garçon d’à peine quinze ans. Étreint par cette forte émotion, je dois reconnaitre que moi aussi !

Après le film, place aux dames qui ont portés ces pierres et ces gourdins et qui en portent encore les séquelles. Elles sont une dizaine issus des trois communautés nationales (somali, afar et arabe) et à tour de rôle, elles se relaient pour pimenter le récit, chacune avec sa propre histoire, son combat dans sa rue et au sein de son groupe. « J’y étais comme chacune de nos compatriotes, et j’ai donné de moi-même version, du sang, de la poussière, des larmes, de la rage, et une fierté immense et jamais entamée à recouvrer notre liberté» clament-elles chacune à son tour.

L’attention est à son paroxysme et les cent cinquante adolescents ne sont plus qu’ouïe ! Le récit est fascinant, moment propice pour redéployer le discours autour du socle commun et des fondements de notre Etat-Nation. La devise de la République mais aussi les valeurs communément partagées comme la solidarité, la fraternité, la paix et la sécurité.

La secrétaire générale de l’UNFD, Mme Fatouma Moussa, a enfin recadré et remis en contexte de manière ludique le propos de la soirée qui était de transmettre et perpétuer une partie de la mémoire collective autour de la haute lutte qui a conduit à l’indépendance nationale. Les deux animatrices de la RTD qui accompagnaient la soirée ont mis de la gaité lors de questions et de quizz sur les grands noms et les figures de l’indépendance nationale mais aussi les leaders et les figures politiques de notre pays. Les salves d’applaudissements et les moments de légèreté consécutifs ont fini d’égayer les moments de solennité et de forte émotion. Puis, la remise des cadeaux et présents a formidablement clôt la cérémonie.

Une magnifique cérémonie qui en annonce une autre dans la soirée de Jeudi 22 Juin, où un millier de femmes seront conviées pour vivre et partager ce formidable legs historique.

MAS