40ème anniversaire de l’indépendance : L’association des femmes Al Rasmy se mobilise pour faire la fête

L’association Al Rasmy des femmes du quartier 1 de la capitale en collaboration avec le Centre de Développement Communautaire (CDC) de Hadji Dideh a organisé dans la soirée du samedi 25 mars dernier, une soirée dédiée au 40ième anniversaire de notre souveraineté.

Dans la soirée du samedi 25 mars dernier, les femmes de l’association Al Rasmy se sont mobilisées massivement sur le terrain de sport du centre de développement communautaire de Hadji Dideh (CDC des quartiers 1 et 2). L’idée était de montrer l’évolution de la cuisine djiboutienne durant ces 40 ans de notre indépendance.

Le secrétaire d’état à la jeunesse et aux sports, M. Hassan Mohamed Kamil, la maire de la capitale, Mme Fatouma Awaleh Osman, le conseiller technique du SEJS, le secrétaire général du Ministère de l’Education National et de la formation professionnelle (MENFOP), M. Mohamed Abdallah Mahyoub, le conseiller technique au SEJS, M. Abdelhakim Daher Aden, le président de la commune de Boulaos, M. Mohamed Omar Ismaël (Mahiso), l’association RADACLA des quartiers 1 & 2, l’association des anciens sportifs ADAS ainsi que des représentants des organisations internationaux ont participé à cette cérémonie. Le programme de cette soirée était très chargé. Après la lecture d’un verset du Saint Coran, les jeunes des associations de danses folkloriques des Quartiers 1 et 2 de la capitale, ont défilé sur la scène, assurant une animation chaude et rythmée.

Ensuite, Mme Nafissa Mahamoud Mohamed, présidente de l’association Al Rasmy et responsable du déroulement de ce programme, et les autres membres de son groupe ont servi les invités de marque pour les faire goûter le fruit de leur savoir-faire culinaire.

La soirée a été ponctuée d’une série d’allocutions rendant hommage à nos martyrs et à notre président de la république pour les efforts gigantesques qu’il a déployé pour le développement socio-économique du pays. Deux de ses intervenants étaient la présidente de l’association de femme El Rasmy, Nafissa Mahamoud Mohamed, et le président de l’association RADACLA, Oubad Nasser Ahmed. Nafissa a relaté le développement des politiques favorables à l’épanouissement de la femme djiboutienne durant les 40 années de notre nation. Elle a aussi parlé des progrès accomplis par la gent féminine sous la houlette du président Ismaïl Omar Guelleh. Elle a finalement rendu hommage au sens de l’initiative de la première dame et présidente de l’UNFD, Mme Kadra Mahamoud Haid, en faveur de l’épanouissement des femmes et filles de notre pays.

Pour sa part, Oubad a rappelé des événements marquants de de l’indépendance nationale avant de demander aux invités et au public de lire la Fatiha à tous ceux qui ont perdu la vie pour notre souveraineté. Avant de clôturer la cérémonie par des démonstrations d’arts martiaux par des associations de jeunes, la présidente Nafissa a remis à tous les invités de marque des cadeaux.

Rachid Bayleh