40 ans ! Retour vers le futur

C’est un chiffre. Il est symbolique mais pas seulement. Notre pays a 40 ans. Il n’a pourtant pas l’allure d’un adulte à l’apogée de sa maturité. Comparaison n’est pas raison. Ce qui est vrai à l’échelle des hommes ne l’est pas forcement à l’échelle d’une nation. La vie d une nation n’est pas réductible a une ligne chronologique. Ses éléments d’appréciation se trouvent ailleurs que dans un cycle de biologie classique.

40 ans d existence pour notre nation, c’est juste un repérage, utile pour nous, pour traduire en termes anthropomorphiques l’aventure de notre souveraineté nationale depuis la date du 27 juin 1977 . Tout a changé depuis. L’espace nomade comme ses habitants. L’espace d’abord. Confisqué par la puissance coloniale pour devenir un simple comptoir sur la route des Indes et de l’ Abyssinie, il s’ est métamorphosé en territoire et en pays, avec un statut d’ Etat moderne reconnu au niveau international .

Les habitants ensuite. Ces nomades qui cultivaient, chacun dans son coin, particularismes tribaux et ethniques, se sont vus drapés subitement d’une appartenance qui les transcende et qui les unifie : la nationalité Djiboutienne.

En ce jour du 27 juin 1977, le comptoir colonial de jadis et ses habitants ont basculé d’un coup dans la modernité d’un Etat nation.

L’explosion de joie fut alors dans la démesure. Comme pour toute nouvelle naissance qui fait pleuvoir espoir et optimisme. Comme pour tout nouveau départ qui fortifie volonté et détermination.

40 ans après, le pays et ses habitants, la nation et ses nationaux communient autour de cet instant magique qui les a extirpés de plus d un siècle d’exploitation et d’asservissement colonial.

Ils communient autour de cet instant singulier qui les a projeté dans un monde nouveau, avec pour seule arme la souveraineté nationale. C’était peu et en même temps beaucoup. Peu aux yeux des spéculateurs et des bookmakers qui n’avaient pas de doute sur la disparition d’un Etat confetti ,né pour mourir. D’autant plus que le contexte régional ,empreint d’ irrédentisme, renforçait «cette certitude. » Mais c’était beaucoup au cœur des Djiboutiens pour qui la souveraineté nationale servait en même temps de lance et de bouclier pour lancer la bataille de la survie, de la croissance et du développement. 40 ans après, Djibouti a survécu, Djibouti a grandi, Djibouti s’est développé.

Le mérite en revient sans doute aux Djiboutiens, à ces hommes et à ces femmes, dirigeants politiques et citoyens inclus, qui ont compris que la souveraineté nationale constituait et constitue toujours le sésame d’ une nation, de sa crédibilité autant que de sa prospérité. Qu’elle est l’ alpha et l’oméga de toutes les valeurs qui prospèrent dans la république. Qu’elle est les tenants et les aboutissants de toutes les idées qui font progresser un peuple.

Ce que les Djiboutiens fêtent ce 27 juin 2017, c’est l’explosion atomique de la souveraineté nationale il y a 40 ans. Une souveraineté nationale dont les radiations ont contaminé les Djiboutiens dans leur sang et dans leur chair. Pour des siècles et des siècles à venir, c’est ce « retour vers le futur » qu’ils célèbrent aussi, d’une certaine manière.

DIMBIO