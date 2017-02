3èmes Elections Communales et Régionales : Aux urnes, citoyens !

Après les joutes verbales des meetings de la campagne électorale, les électeurs et électrices djiboutiens sont appelés demain, vendredi 24 février 2017, à départager les différentes listes en lice du 3ème scrutin communal et régional dans leurs circonscriptions électorales.

Demain, vendredi 24 février 2017, les électeurs djiboutiens vont élire 163 élus locaux, 108 conseillers communaux et 55 conseillers régionaux. Voici quelques chiffres bruts qui sont révélateurs de l’importance des 3èmes élections communales et régionales dans l’histoire de notre pays. D’autant plus que l’échéance électorale a valeur de test avant les prochaines élections législatives. Il importe de dissiper tous les amalgames entourant le mode de ce scrutin au suffrage universel.

Parlons de son caractère innovant. Car les législateurs djiboutiens ont su concilier dans un même mode de scrutin de liste à deux tours, les avantages du scrutin majoritaire, assurant l’existence d’une véritable majorité au sein des conseils municipaux et régionaux, et ceux de la représentation proportionnelle permettant la représentation des différentes sensibilités politiques de la population dans les assemblées communales et régionales. Des listes, qui comprennent autant de noms que de sièges à pourvoir, sont proposées au corps électoral.

Les électeurs et électrices doivent donc en choisir une. Les unes et les autres devront voter pour la liste de leur choix « sans panachage ni vote préférentiel » en vertu de l’article 10 des lois de 2002 et de 2005. Aux urnes donc, citoyens !