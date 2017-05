3ème Réunion Ministérielle du Forum Binational Djibouto-Américain : Retour sur le dialogue politique

3ème du genre, la réunion ministérielle du forum binational djibouto-américain s’est tenue jeudi 18 mai dernier au siège du Département d’Etat, sis à Washington, aux Etats-Unis d’Amérique. La séance de travail était conjointement présidée par le ministre djiboutien des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mahmoud Ali Youssouf, et le sous-secrétaire d’Etat américain pour les affaires politiques, Tom Shannon. Plusieurs personnalités djiboutiennes ont pris part au déroulement de ce dialogue politique. Citons notamment le ministre de la Défense Nationale, chargé des Relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, le ministre de l’Intérieur, Hassan Omar Mohamed, le ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, Hassan Idriss Samrieh, l’ambassadeur de Djibouti aux Etats Unis d’Amérique, Mohamed-Siad Doualeh Warsama, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawaleh, le président de l’Autorité des ports et des zones Franches, Aboubaker Omar Hadi.

Côté américain, notons la présence autour de la table ronde de hauts responsables issus des rangs respectifs du Département d’Etat, du Pentagone, de l’USAID, du Département du Trésor.

Les deux délégations gouvernementales ont abordé un bon nombre de sujets d’intérêt commun dans une atmosphère empreinte de cordialité et de franchise. Au cours de ces consultations constructives, le chef de la diplomatie djiboutienne a rappelé les liens solides d’amitié et de coopération unissant les deux pays. Et ce, faut-il ajouter, depuis l’installation des forces américaines à Djibouti dans le cadre de la riposte de la communauté internationale contre le terrorisme. Ce partenariat stratégique s’est traduit au fil des années par le renforcement des relations bilatérales dans divers domaines.

Les deux parties se sont penchées sur les questions politiques, les relations économiques et celles militaires. Elles ont convenu de consolider leur coopération dans divers domaines. Qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite, le renforcement de capacités des jeunes djiboutiens, et la création d’opportunités commerciales à travers l’initiative d’Africa First.

Autre info de taille : M. Mahmoud Ali Youssouf a annoncé la ferme intention de Djibouti de rejoindre les rangs de la Coalition contre DAESH ou ISIS en anglais. Une coalition internationale qui regroupe déjà 68 pays dont une vingtaine de pays arabes et africains.

L’expression de cette volonté djiboutienne fait suite à l’appel du gouvernement américain.

En matière économique, les deux parties ont accueilli très favorablement l’intérêt manifesté par une des plus grandes banques américaines Citibank en vue d’ouvrir une succursale à Djibouti et ainsi servir de trait d’union entre la place financière de Djibouti avec l’un des plus centres financiers du monde.

Les représentants djiboutiens et leurs interlocuteurs américains se sont enfin félicités du solide partenariat stratégique qui existe depuis plus d’une quinzaine d’années.

Les uns et les autres se sont engagés à le renforcer davantage notamment dans les relations entre les forces armées djiboutiennes et les forces américaines qui seront désormais régies par un cadre de coordination et de coopération.

La deuxième journée du forum binational a été marquée par des immersions successives que les visiteurs djiboutiens ont faites au sein du Département de la Défense, du Département de la Justice, de la Sécurité nationale américaine, de l’USAID, et du Conseil des Entreprises pour l’Afrique ( Corporate Council for Africa).