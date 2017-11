39e session de la Conférence générale de l’UNESCO : Le ministre de l’Education nationale à Paris

Cet important sommet est l’occasion pour le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, de réaffirmer l’engagement et l’investissement de son pays au sein de l’instance onusienne.

Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui préside la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture (CNESC), participe aux travaux de la 39èmesession de la Conférence générale de l’Unesco qui se déroulent du 30 octobre au 14 novembre 2017 à Paris, en France.

Durant son séjour de travail dans la capitale française, le ministre est à la tête d’une importante délégation, composée de l’ambassadeur de Djibouti en France et délégué permanent de Djibouti auprès de l’Unesco, Ayeid Mousseid Yahya, du secrétaire général de la commission nationale pour l’Unesco, Isman Ibrahim Robleh et de deux membres des commissions spécialisées de la Commission nationale. Cette 39ème session coïncide avec le 72ème anniversaire de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco, de son acronyme anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Elle intervient dans un contexte de clarification des objectifs et des valeurs de l’organisation onusienne et engage des enjeux majeurs qui feront le cœur des débats.

Cet important sommet est l’occasion pour le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, de réaffirmer l’engagement et l’investissement de son pays au sein de l’instance onusienne, à l’instar des autres nations qui prennent part à cette conférence.

La 39ème session de la conférence générale de l’Unesco est un moment important dans la vie de l’organisation onusienne puisqu’elle permettra de contribuer à l’élection du 11ème directeur général, en la personne de Mme Audrey Azoulay, ancienne ministre française de la culture, ainsi que de la nouvelle présidente du conseil exécutif. Elle permettra aussi et surtout l’examen critique et l’adoption des rapports dans tous les secteurs d’activités de l’organisation.

Lors de la séance inaugurale, les premières élections ont porté Mme Zohour Alaoui, déléguée permanente du Maroc à l’Unesco, à la tête de la présidence de la 39ème session de la conférence générale avec ses présidents.

En marge de la conférence, des tables rondes et des réunions sont prévues avec au menu des thèmes comme « la promesse de l’éducation : regards croisés sur les objectifs et les challenges » ou « l’océan dont nous avons besoin pour l’avenir que nous voulons » qui sont des domaines d’intervention de l’Unesco.

Au cours de cette réunion, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud devra intervenir lors des débats de politique générale le 3 novembre dans l’après-midi pour porter la voix de Djibouti et renouveler l’adhésion de notre pays aux valeurs qui inspirent nos compatriotes dans les domaines de compétences de l’Unesco. C’est aussi l’occasion d’exprimer les félicitations et les encouragements de notre pays à la nouvelle directrice générale, Mme Audrey Azoulay.

Par ailleurs, le ministre recevra en audience, en marge des travaux de la conférence, plusieurs de ses homologues notamment les ministres de l’éducation des royaumes de Jordanie, d’Arabie Saoudite et de Finlande. Il aura également des entretiens privés avec la directrice sortante, Mme Irina Bokova, et la nouvelle directrice élue par le conseil exécutif, Mme Audrey Azoulay.

D’ores et déjà, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud s’est entretenu avec le directeur général de la maison d’édition française «Hachette livre ». Les échanges ont porté sur les opportunités de partenariat dans le domaine de développement des contenus numériques scolaires dans le système éducatif djiboutien.

