3 Questions à…Hassan Kamil Ali Directeur général du LANAA

Le laboratoire national d’analyses alimentaires (LANAA) vient d’obtenir des résultats très satisfaisants aux essais inter-laboratoires internationaux du Réseau d’Analyses et d’Echanges en Microbiologie des Aliments (RAEMA). Une étape décisive dans l’obtention de l’accréditation ISO/CEI 17025 qui est une norme internationale spécifiant les « exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais », rédigée par l’ISO et la CEI en 2005. L’occasion pour nous de vous éclairer sur cette avancée majeure opérée par une institution phare dans le dispositif de veille et de surveillance de la sécurité sanitaire et la qualité des aliments commercialisés sur le marché djiboutien et l’exportation des productions domestiques. Le directeur général du LANAA, Hassan Kamil Ali, nous a accordé une interview pour revenir en détail sur ce beau succès. Entretien…

« Le LANAA vient de franchir une étape décisive dans l’obtention de l’accréditation ISO/CEI 17025 »

La Nation :- Le LANAA vient d’obtenir des résultats très satisfaisants aux derniers essais inter-laboratoires internationaux du Réseau d’Analyses et d’Echanges en Microbiologie des Aliments (RAEMA). De quoi s’agit-il précisément ?

Hassan Kamil Ali : Dans le cadre de la démarche qualité des laboratoires, le LANAA participe depuis l’année 2010 aux essais de comparaisons inter-laboratoires qui sont organisés par des organismes accrédités par le Comité Français d’accréditation (COFRAC). L’accréditation ISO/CEI 17025 est à ce titreune norme internationale qui spécifie les « exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais », rédigée par l’ISO et la CEI en 2005. Elle concerne tous les laboratoires d’analyses et d’essais, et c’est le référentiel utilisé lors des audits d’accréditation. Le système de management de la qualité des laboratoires accrédités 17025 est fondé sur la norme ISO 9001:2000. Notre laboratoire LANAA participe à ces essais de comparaison inter-laboratoires qui sont des tests d’aptitude mettant en comparaison plusieurs laboratoires afin d’évaluer leur performance d’analyse sur les mêmes échantillons homogènes contaminés artificiellement par les organisateurs des essais. Et Le LANAA a obtenu des résultats très satisfaisants (sur l’ensemble des paramètres évalués) lors de la dernière campagne des essais inter-laboratoires organisés par le le RAEMA (Réseau d’Analyses et d’Echanges en Microbiologie des Aliments) qui est un réseau d’inter-comparaison en microbiologie des aliments regroupant plus de 380 laboratoires Européens. C’est donc un grand pas pour le LANAA qui vient de franchir un cap décisif dans l’obtention de l’accréditation ISO/CEI 17025.

C’est donc tout un processus et un travail de longue haleine qui vient d’aboutir avec ces résultats dans les essais inter-laboratoires…

Tout à fait, j’aimerais à ce titre souligner que le LANAA participe chaque année à ces essais inter-laboratoires organisés par des organismes accrédités COFRAC avec plus de 400 laboratoires du monde entier participants. Lors de ces exercices, nous recevons des échantillons artificiellement contaminés et nous effectuons nos analyses microbiologiques. Ces essais organisés par le Réseau d’analyses et d’échanges en microbiologie des aliments (RAEMA), permettent aujourd’hui à des laboratoires du monde entier de vérifier la qualité de leurs prestations. Ainsi, le RAEMA permet aux laboratoires d’analyse d’évaluer leur compétence pour la recherche de Salmonella et Listeria monocytogenes, le dénombrement des micro-organismes aérobies mésophiles, des entérobactéries, des coliformes, d’Escherichia coli, de Clostridium perfringens, des staphylocoques à coagulase positive et de L. monocytogenes. Pour le LANAA, c’est l’occasion de prouver sa capacité analytique d’une part mais aussi d’améliorer son fonctionnement en répondant aux exigences de la norme ISO 17025. Ces essais offrent également une belle opportunité pour qualifier le personnel du Labo en évaluant leurs compétences et en vérifiant la qualité des prestations mais aussi en évaluant la fidélité et la justesse des essais. Plus généralement, ces essais inter-laboratoires donnent lieu à des rapports qui permettent à notre laboratoire d’exploiter les résultats et de les comparer à l’ensemble des résultats obtenus par les laboratoires participants (plus de 400). Avec les derniers résultats très satisfaisants que nous avons obtenus, nous venons de franchir une étape décisive dans l’obtention de l’accréditation ISO/CEI 17025.

Quelles sont les perspectives que ce beau succès ouvre à votre institution à l’échelle nationale, régionale et internationale ?

Grâce à l’obtention prochaine de la certification ISCO/CEI 17025, le LANAA pourra se capitaliser sur ces normes internationales qui vont instaurer la confiance avec l’ensemble de notre réseau de partenaires et des administrations et entreprises qui sont partie-prenantes dans la sécurité sanitaire et la qualité des aliments qui passent sous notre contrôle avant de pouvoir être commercialisés sur le marché local. Mieux encore l’obtention de l’accréditation permettra au laboratoire LANAA de mieux accompagner le secteur de la pêche afin de participer au développement de l’exploitation de nos ressources halieutiques. Le LANAA aura donc un rôle pivot et une place nodale dans le renforcement de l’exploitation de la pêche qui reste essentielle au développement socioéconomique de notre pays. Grâce à l’accréditation ISO/CEI 17025, c’est le marché local mais aussi régional et international qui s’ouvrira à notre institutions et le LANAA pourra apporter une expertise et un savoir-faire avéré et reconnu à travers le monde. Le LANAA aura de belles perspectives devant lui et surtout des opportunités non encore explorées à ce jour.

Propos recueillis par MAS