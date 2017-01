2ème Session Ordinaire la 7ème Législature : L’Assemblée nationale tient sa 6ème séance publique

Sous la présidence de M. Mohamed Ali Houmed, l’assemblée nationale a tenu hier sa 6ème séance publique de la 2ème session ordinaire de la 7ème Législature au titre de l’année 2016/2017. Cette séance plénière a vu la participation du Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement et de l’ensemble des parlementaires.

…Les points à l’ordre du jour

Les députés et ministres ont débattu de plusieurs points à l’ordre du jour. Le projet de loi N°167/AN/16 était le premier texte soumis à l’aval des élus nationaux. Il portait sur la ratification du statut de l’organisation pour le développement de la femme dans les Etats Membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI). Il s’agit d’un texte qui s’inscrit dans le cadre de la promotion du rôle de la femme dans le développement des pays membres de l’OCI et le renforcement de ses capacités et compétences à travers des mécanismes divers comme la formation et l’éducation, et ce, conformément aux principes et valeurs islamiques. Il prévoit de soutenir et d’encourager les efforts déployés au sein de l’OCI afin de renforcer les ressources humaines dans le domaine du développement de la femme.

Le deuxième texte, le projet de loi N°168/AN/17, portait sur l’abrogation de l’article 102 de la loi N°154/AN/02/4ème L, codifiant du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés.

En effet, ce projet de loi stipule que les allocations familiales seront désormais versées aux assurés du régime général pour chacun des six (6) premiers enfants à charge, au lieu des 3 premiers enfants précédemment. Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la précarité sociale, impulsée par le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Elle découle de l’amélioration de la situation financière de la CNSS qui présente actuellement un résultat financier excédentaire. Les effets escomptés de cette revalorisation des allocations familiales sont un accroissement du pouvoir d’achat des ménages et plus de croissance économique dans notre pays.

Le troisième texte, le projet de loi N°170/AN/17, stipulait la ratification de l’Accord de financement additionnel pour le projet de construction de la route Tadjourah-Balho. Il s’agit d’un accord de prêt entre la République de Djibouti et le Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe (KFAED) d’un montant de 23 millions de Dinars Koweitien, soit plus de 75 millions de dollars US, qui correspond à 13 455 084 000 FD et portant sur la construction de la route Tadjourah-Balho. Ce projet vise à promouvoir le développement économique et social dans les régions du Nord du pays, apportera une réponse à la demande croissante de transit entre Djibouti et les régions du Nord de l’Ethiopie et contribuera à revitaliser les mouvements commerciaux entre les deux pays. Rappelons que pour l’examen de ce projet de loi, la commission parlementaire des Finances, de l’Economie Générale et du Plan avait tenu pour la première fois, ses travaux dans la sous-préfecture de Randa, dans la région de Tadjourah, région concernée par le dit-projet, le Dimanche 22 Janvier 2017 dernier.

Le quatrième point concernait le discours de clôture du président de l’Assemblée nationale de la 2èmeSession Ordinaire du Parlement au titre de l’année 2016/2017.

…Des échanges soutenus

Les députés n’ont pas manqué de poser aux acteurs de l’Exécutif concernés des questions sur les différents points saillants des trois projets de lois en question.

Le Premier ministre, la ministre déléguée au Logement, le ministre du Travail, chargé de la Réforme de l’Administration, et le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement ont fourni des réponses exhaustives. Les réponses formulées par les Membres du gouvernement interrogés ont convaincu les parlementaires. Et à l’issue des échanges interactifs, les trois projets de lois ont été tous adoptés à une majorité écrasante. Après l’adoption des trois projets de lois inscrits à l’ordre du jour de la séance publique, le président de l’Assemblée nationale a prononcé le discours de clôture de la deuxième session ordinaire parlementaire.

Dans son intervention, M. Mohamed Ali Houmed a fait le bilan de l’ensemble des activités entreprises par l’Assemblée Nationale durant les 4 derniers mois des travaux parlementaires non seulement en termes de production législative, de représentation nationale, de contrôle de l’action gouvernementale et au chapitre de la diplomatie parlementaire.

Pour le mois d’intersession de février, le président de l’hémicycle national a invité les parlementaires à être en permanence sur le terrain, à sillonner les communes de la capitale, les régions de l’intérieur, l’arrière-pays, à aller à la rencontre des populations, à écouter leurs doléances afin d’informer le Gouvernement des difficultés rencontrées par les populations.

Cette période d’intersession de février coïncidant avec la campagne pour les élections communales et régionales, le président du Parlement a également exhorté les députés à s’impliquer et à se mobiliser fortement afin de convaincre les électrices et les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour choisir les élus communaux et régionaux.

Après épuisement de l’ordre du jour et le discours de clôture de la deuxième session ordinaire parlementaire au titre de l’année 2016/2017, le président de l’Assemblée nationale a procédé à la levée de la séance publique.