2ème Séance Publique de la 1ère Session Ordinaire de la 7ème Législature de l’An 2017 : Des échanges constructifs

La 2ème séance publique de la 1ère session ordinaire de la 7ème Législature de l’année 2017 s’est tenue hier au siège du Parlement. Placée sous l’égide du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Ali Houmed, la séance plénière a vu la participation du premier Ministre, Monsieur Abdoulkader Kamil Mohamed, des ministres, et de l’ensemble des parlementaires. Les membres du gouvernement et les élus nationaux ont discuté de 9 projets de loi à l’ordre du jour.

Les uns et les autres ont d’abord examiné un projet de loi sur l’organisation du Ministère de la Femme et de la Famille. Il s’agissait d’un texte de loi portant sur une réorganisation stratégique de ce département ministériel avec une nouvelle nomenclature avec le maintien de 5 Directions existantes toutefois avec quelques réaménagements dans leurs attributions et la création d’un observatoire du Genre, structure rattachée à ce Ministère. Son objectif reste l’autonomisation de la femme, le renforcement de ses capacités et la lutte contre la précarité et le chômage.

Aussi, les membres du gouvernement et les parlementaires se sont penchés sur 4 projets de loi, stipulant respectivement l’adoption des comptes financiers de l’Aéroport International de Djibouti(AID) pour les exercices 2011, 2012, 2013 et 2014. En effet, de 2011 à 2014, l’analyse des comptes financiers de l’AID fait apparaître des résultats bénéficiaires. Cette performance s’explique par l’accroissement des activités du trafic aérien et par la baisse des charges d’exploitation dans les services extérieurs. Un projet de loi, portant ratification de l’accord de financement relatif projet de développement pour la gouvernance du secteur privé et financier, a ensuite alimenté les échanges entre les députés et les ministres. Ce protocole d’accord porte sur un financement additionnel de 5,1 millions de dollars US complétant le projet de financement initial intitulé «Gouvernance et Développement du secteur privé ». Les objectifs de cet accord de financement sont l’amélioration de l’efficacité de la réglementation des entreprises, la mise en place d’un système national de paiement automatisé et la révision du cadre des résultats pour l’introduction des nouveaux indicateurs relatifs aux composants existants.

Par ailleurs, les intervenants de cette séance plénière ont examiné un projet de loi sur l’organisation du Ministère auprès de la Présidence, chargé des Investissements. Pour mener à bien sa mission, ce département ministériel disposera désormais d’une direction du développement des investissements, d’une direction de la communication et des relations extérieures et d’une direction administrative et financière. Le but recherché est d’améliorer l’environnement des affaires afin qu’il soit plus favorable aux initiatives privées, d’identifier les réformes multidimensionnelles à mettre en œuvre afin de lever tous les obstacles au bon fonctionnement du secteur privé et surtout de faciliter les procédures d’investissements dans notre pays.

Enfin, les membres du gouvernement et les élus nationaux ont analysé deux projets de loi portant adoption des comptes financiers de l’EDD pour les exercices 2013 et 2014. Sur cette période donnée, la présentation des comptes financiers de l’EDD fait ressortir des soldes excédentaires.

Après la présentation des rapports des commissions parlementaires permanentes concernées, les parlementaires ont engagé des débats constructifs avec les représentants du gouvernement.

Plusieurs acteurs de l’Exécutif ont été interpellés par les parlementaires sur les différents projets de lois à l’ordre du jour.

Le Premier Ministre, Abdoulkader Kamil Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Houmed Hassan, et le ministre de l’Equipement et des Transports, Mohamed Abdoulkader Moussa, ont fourni des réponses détaillées face aux questions posées par les députés.

Les 9 textes de lois ont été tous adoptés à une majorité écrasante.

A l’issue des discussions et après le vote favorable des parlementaires, le président de l’Assemblée nationale a procédé à la levée de la séance plénière.