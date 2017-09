2e phase du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat : Des plans d’affaires convaincants

L’agence djiboutienne de développement social a organisé jeudi dernier au complexe Al Rahma le lancement officiel de la deuxième phase du projet de promotion de l’emploi des jeunes et de l’artisanat. Le programme, intitulé « formation des jeunes dans l’entreprenariat et l’accession à l’emploi des femmes dans le milieu de l’artisanat », est financé par le gouvernement japonais à travers la banque mondiale.

Ce projet a été initié par le gouvernement djiboutien et est mis en œuvre par le secrétariat d’Etat chargé des affaires sociales et l’ADDS et vise à offrir des opportunités d’emploi aux jeunes.

La cérémonie de lancement de cette deuxième phase a rassemblé le chef du projet, M. Ide Mohamed Abdillahi, la secrétaire d’état chargée des affaires sociales, Mme Mouna Ahmed Osman, le chargé d’Affaires de l’ambassade du japon , le représentant par intérim de la banque mondiale , le directeur de l’ADDS Mahdi Mohamed Djama, le responsable de la CPEC ainsi que les bénéficiaires du projet qui sont 102 jeunes lauréats du concours de plan d’Affaires. La secrétaire d’Etat s’est d’abord adressée à ces derniers dont les projets ont été plutôt convaincants et qui viennent donc d’obtenir un soutien financier pour les réaliser. « Vous avez su, a-t-elle dit, prouver et convaincre le comité d’approbation de votre esprit d’initiative et de votre foi en l’avenir. Vous avez les félicitations et les encouragements de tout ce public, un public qui vous rappelle que vous avez la responsabilité de ne pas échouer ».

M. kakuda, le chargé d’Affaires de l’ambassade du Japon a pour sa part appelé les jeunes lauréats à ne pas avoir peur et à concrétiser leurs projets. « Aujourd’hui, a-t-il dit, c’est un point de départ pour vous ; vous allez mettre en pratique votre projet et vous allez rencontrer beaucoup de difficultés afin de le mener à bien ; mais n’ayez pas peur, votre plan d’affaires a beaucoup été apprécié parmi ceux de nombreux autres candidats ; c’est la preuve que vous pouvez réussir en surmontant beaucoup de difficultés ».

Nul doute qu’avec de tels encouragements les jeunes lauréats pourront se jeter à l’eau sans grande difficulté.

