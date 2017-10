2e forum économique et de coopération arabe avec les pays d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan : Le chef de la diplomatie djiboutienne a coprésidé le forum de Douchanbé

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, porte- parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a coprésidé avec son homologue tadjik, Sirodjiddin Aslov, le deuxième forum économique et de coopération arabe avec les pays d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan qui s’est tenu le 16 octobre dernier à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, sous le thème “Dans le domaine du développement et de l’investissement”.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu sous le haut patronage du président du Tadjikistan, Emomali Rahmon.

Le chef de la diplomatie djiboutienne a souligné à cette occasion que la tenue des travaux de la deuxième session de ce forum constitue un pas important vers la construction d’un avenir fondé sur la croissance et la prospérité ainsi que la mise en place d’un partenariat efficace et mutuellement bénéfique entre les États arabes, les pays d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan.

Le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’adopter des mécanismes opérationnels afin d’atteindre les buts et les objectifs souhaités.

En marge du forum, le ministre djiboutien a rencontré le président tadjik. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont soulevé des questions d’intérêt commun, y compris les relations bilatérales et les derniers développements de la situation dans la région arabe ainsi que le partenariat entre les pays arabes et ceux d’Asie centrale et l’Azerbaïdjan.

Notons que le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale était accompagné de l’ambassadeur de la république de Djibouti en Égypte et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mohammed Douhour Hirsi, du directeur du département arabe au Ministère des Affaires Etrangères, Mohamed Doualeh Walieh, et du conseiller à la direction du protocole d’État, Ilmi Hassan Abdillahi.