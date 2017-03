28e sommet de la ligue arabe : Le chef de l’Etat réitère son soutien au président Hadi et à son gouvernement

Sur les bords de la Mer Morte, située sous le niveau de la mer, le président IsmaÏl Omar Guelleh participe aux côtés de ses pairs arabes au 28e sommet de la ligue des Etats arabes. Hier, le président Ismaïl Omar Guelleh a, dans un discours en arabe, exprimé son point de vue sur la situation dans le monde arabe. Il a évoqué la Palestine, bien sûr mais aussi la Libye, le Yémen et la Somalie.

Le 28e sommet de la ligue des Etats arabes s’est ouvert en Mer morte, en Jordanie, sur fond de bruit et de fureur dans le monde arabe dont plusieurs pays sont en proie à la guerre civile. Le président Ismaïl Omar Guelleh, qui prend part aux travaux de ce sommet, a pris la parole hier pour exprimer la position et le point de vue de Djibouti par rapport à toutes ces questions.

Le président Guelleh, qui s’est exprimé en arabe, deuxième langue officielle de la RdD, a d’abord rappelé que, même si le monde arabe connaît plusieurs foyers de tension, la Palestine restait au cœur de ses préoccupations. Il a dénoncé les crimes et la barbarie d’Israël et a salué la résistance et la fermeté du peuple et des autorités palestiniennes. Le chef de l’Etat a ensuite évoqué la Syrie, pays en proie à la guerre civile et a affirmé que pour Djibouti, seule une solution politique pouvait mettre un terme à la tragédie de ce pays. Il a estimé que les nations arabes devaient veiller à la préservation de l’unité du pays. Il a en outre exprimé le soutien de la République de Djibouti au gouvernement de réconciliation nationale et a appelé les parties libyennes à rechercher activement la reconstruction de l’État, et à parvenir à une solution politique pour réaliser les aspirations et les espoirs du peuple libyen frère. A propos du Yémen, pays voisin de Djibouti et auquel les Djiboutiens sont liés par des liens très forts, le président Ismaïl Omar Guelleh a réitéré son soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi, présent à ce sommet. « Nous réaffirmons notre engagement à continuer à soutenir ce pays frère et son gouvernement légitime, et à lui offrir tout le soutien nécessaire et nous appelons à l’achèvement du processus de dialogue dans le cadre de l’initiative du Golfe », a-t-il souligné.

Enfin, le président a conclu son discours en livrant son opinion sur la situation en Somalie, autre pays frère en difficulté qui a entrepris d’avancer sur le chemin de la paix. Le président a exprimé devant ses pairs arabes son optimisme sur les avancées majeures que connaît ce pays. Il a salué l’élection démocratique qui a porté le président Mohamed Abdallah Formajo à la tête du pays, s’est félicité du chemin parcouru dans le domaine de la réconciliation nationale et s’est dit optimiste pour l’avenir de ce pays.