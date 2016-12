23ème Réunion du comité djibouto-éthiopien des Administrateurs et responsables des régions frontalières : Des relations exemplaires entre voisins

Comme chaque année, le comité djibouto-éthiopien des administrateurs des régions frontalières est en réunion depuis hier. Cette année, c’est à Dikhil, chef-lieu de la réunion éponyme que se tient cette réunion au cours de laquelle les responsables des régions frontalières passent en revue de nombreuses questions d’intérêt dont le commerce et la sécurité.

L’intégration économique djibouto-éthiopienne se renforce de plus en plus et les échanges entre les deux pays augmentent en volume d’année en année. Hier, les membres du comité djibouto-éthiopien des Administrateurs des régions frontalières se sont retrouvés à Dikhil pour leur 23e réunion.

Cette réunion de deux jours sera l’occasion pour les responsables des deux pays d’évoquer les relations commerciales, la circulation des biens et des personnes par voie terrestre mais aussi la sécurité et les trafics de migrants.

Du côté djiboutien, la délégation conduite par le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, M. Sirag Omar Abdoulkader est composée entre autres des préfets des régions de Dikhil, bien sûr mais aussi de Tadjourah et d’Ali-Sabieh ainsi que des chefs de corps militaires et des responsables des services administratifs tels que la douane opérant au niveau des postes frontaliers de Galafi et de Hawli.

La séance d’ouverture a été marquée par les allocutions prononcées de deux côtés dont celle du préfet de Dikhil, M. Mohamed Cheiko Hassan qui a salué l’amitié et la coopération djibouto-éthiopienne. « C’est forts de ces acquis que nous abordons cette 23ème réunion des responsables des régions frontalières », a enfin souligné le préfet de Dikhil. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Intérieur, M. Sirag Omar Abdoulkader, a rappelé pour sa part que les réunions périodiques permettaient entre autres de trouver des solutions, tant en amont qu’en aval, aux difficultés rencontrées par les agents frontaliers conjoints. M. Sirag a exhorté les deux parties à agir dans le sens de favoriser les échanges économiques et commerciaux, notamment en facilitant la fluidité des circulations et en luttant efficacement contre les pratiques telles que le contrebande et les trafics illicites de tout genre et de veiller enfin à la sécurité.

La réunion a été également l’occasion d’échanges et de débats fructueux sur le renforcement des relations de coopération marquées.

HA