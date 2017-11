21ème Conseil des Ministres : Des choix stratégiques

Le 21ème Conseil des Ministres de l’année 2017 s’est tenu hier au palais présidentiel. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour. Devant le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, et les autres membres du gouvernement, le ministre chargé des Investissements a fait une intervention sur l’amélioration de notre environnement des affaires. Ali Guelleh Aboubaker, puisqu’il s’agit de lui, est revenu sur les multiples réformes que le gouvernement a menées en vue de rendre plus attractive la destination Djibouti pour les investisseurs. Citons notamment l’opérationnalisation du guichet unique intégral, l’allègement des procédures dans l’instruction et la délivrance du permis de construire, la protection des actionnaires minoritaires, et la facilitation du règlement de l’insolvabilité. De telles initiatives se sont traduites par une réduction significative des coûts et des délais en matière de création d’entreprise. Exemple révélateur : les entreprises créées au pays sont au nombre de 459. Le chiffre explique assez le gain de 17 places par Djibouti dans le classement de l’édition 2018 de Doing Business. Ces résultats nous confortent en une conviction, celle qui est de poursuivre les efforts tendant à consolider les bases de la diversification de notre économie dans le contexte de la globalisation mondiale. Il s’agit là d’un choix stratégique que l’Exécutif djiboutien a, d’ores et déjà, fait sien. D’autres ont été pris hier dans divers domaines au terme de la 21ème séance du Conseil des Ministres. Ces mesures portent sur la ratification de l’accord djibouto-éthiopien relatif au poste frontalier commun dans la perspective de l’exploitation de la nouvelle ligne ferroviaire reliant les capitales des deux pays, l’offre des conditions optimales de sécurité pour les biens et les personnes sur le réseau ferré électrifié, et la mise en place d’un observatoire national, propice au renforcement de la qualité des enseignements et apprentissages dispensés sous les cieux djiboutiens.