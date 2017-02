21 février 1978-21 février 2017 : L’ONARS a déjà 39 ans L’ONARS souffle ses 39 bougies au camp de réfugiés d’Obock

Sous le haut patronage du Ministère de l’Intérieur, représenté par le secrétaire général, M. Siradj Omar Abdoulkader, l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés a célébré hier ses 39 ans au service des réfugiés et sinistrés dans le camp de Markazi à Obock. L’occasion aussi pour le bras humanitaire de la république de réaffirmer la culture d’accueil et d’hospitalité de notre belle nation. Pour l’occasion, le camp de réfugiés s’est transformé en une immense aire de fête illuminée par les mines radieuses des réfugiés yéménites. Temps forts…

Il y a deux ans maintenant, des flots de réfugiés débarquaient sur nos côtes en provenance du Yémen en proie à un conflit armé. Arrivés sur des embarcations de fortune, certains même sur des radeaux de survie, des milliers de femmes, d’enfants et de vieillards déferlaient sur les côtes Obockoises. Très rapidement, les autorités ont réussi à canaliser ces vagues incessantes en installant un premier camp de fortune au sein du village Al Rahma d’Obock destiné aux enfants orphelins. Puis, le camp de réfugiés de MArkazi a commencé à prendre forme grâce à une mobilisation sans précédent lancée par les autorités publiques. L’appel à la solidarité lancé par la Première Dame, Mme Kadra Mahamoud Haid résonne encore dans tous les esprits. Et l’élan de solidarité des Djiboutiens ne s’était pas fait attendre pour apporter les produits alimentaires de première nécessité ainsi que les moyens matériels destinés à offrir un accueil décent à ces réfugiés.

Pour organiser et coordonner l’aide qui arrivait tous azimuts et apporter au mieux le réconfort indispensable pour apaiser les peines de ces populations frappées par le malheur, l’ONARS a été mise à rude épreuve. La république de Djibouti proposait un plan de contingence validé par les organisations des nations unies et notamment le HCR et d’autres ONG humanitaires. L’exécution du plan de contingence fut confiée à l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés qui se montra à la hauteur de la tâche. Depuis lors, le camp de réfugié de Markazi peut se targuer d’être le camp le mieux entretenu et le mieux équipés sur tout le pays. Et pour cause, le camp offre tous les services de base, dont l’eau potable, l’électricité surtout pour l’éclairage public de nuit, les services de santé avec la mise à disposition d’un médecin permanent et une ambulance disponible à tout moment. Des réalisations qui ont fait la fierté du secrétaire exécutif de l’ONARS, Houssein Hassan Darar et le secrétaire général du ministère de l’intérieur, M. Siradj Abdoulkader Omar ainsi que du reste des officiels dont notamment les hauts responsables du HCR, et des autres agences des nations unies.

A 39 ans révolus, l’ONARS célébrait son âge de raison cette année. Et la fête s’en ressentait. Le slogan « L’ONARS, source d’espoir » en disait long sur la qualité du travail de protection et d’assistance offerts gracieusement depuis 39 ans à tous « les damnés de la terre » qui ont la chance de s’installer ou de transiter sur notre territoire national. Car Djibouti, a toujours été offert son épaule et tendu une main secourable à la veuve et l’orphelin jetés hors de leurs foyers par les guerres et les crises multiformes.

…Une fête grandiose. Hier, la fête fut tout simplement magique. L’ONARS avait mis les petits plats dans les grands pour donner à cet anniversaire un éclat particulier. La grande cour du camp de Markazi était noire de monde. La fête, placée sous le haut patronage du ministère de l’intérieur, avait attiré un gratin de personnalités publiques et des représentants d’agences onusiennes ainsi que des officiels issus des organisations internationales œuvrant dans le domaine humanitaire.

« L’ONARS, source d’espoir… », Le slogan choisi pour célébrer les 39 ans d’actions donnait le ton sur le traitement humain et magnanime réservé à nos hôtes de la détresse qui trouvent toujours chez nous, une main secourable. En ces temps, où naufrages de migrants, mauvais traitements, ou rejet et exclusion des populations migrantes dans le monde sont légion, notre pays se félicite de soulager les peines et les détresses humaines. Nos amis réfugiés yéménites installés dans le camp de Markazi, en sont la preuve vivante. Hier, ils se sont parés de leurs meilleurs atours et sortis leurs habits d’apparats pour participer à la fête. Danses traditionnelles, témoignages et hommages vibrants au peuple et aux autorités, expression chaleureuse d’un peuple reconnaissant et fier de pouvoir compter sur une nation sœur. La fameuse expression de remerciement du peuple yéménite qui fut inscrite sur une affiche géante plantée au cœur de la ville d’Aden l’année dernière trouvait écho dans le cœur et les mots des réfugiés du camp de Markazi. Une expression de fierté et de reconnaissance partagée par les représentants des réfugiés Somaliens, Ethiopiens et Erythréens qui furent convoyés par bus depuis les camps de Holl Holl et Ali Addeh la veille.

A Markazi, les réfugiés yéménites ont presque récupéré la fête de l’ONARS à leur compte et l’ont fortement marqué de leur empreinte. De sketchs bien sentis, en vers habilement prosifiés, ils ont tenu à rendre hommage et remercier l’ONARS d’abord pour le travail colossal effectué afin de donner un visage, le plus humain possible, aux conditions d’accueil et de vie des réfugiés. Les femmes et les jeunes ont transformé la célébration en bal populaire avec des chants et des danses folkloriques qui ont emballé le public des officiels et des participants. Dans un deuxième temps, les sages et les portes voix des quatre grandes communautés de réfugiés installés dans notre pays, en l’occurrence les Ethiopiens, les Erythréens, les Somaliens et les Yéménites ont tenu à remercier l’ONARS et les Djiboutiens pour leurs conditions d’accueil et de vie sous nos cieux.

Le préfet de la région d’Obock, le secrétaire général du ministère de l’intérieur et les officiels réunis sur place ont largement rappelé et rendu hommage à la culture d’hospitalité et l’humanité naturelle des Djiboutiens, dans toutes leurs couches sociales. Des propos partagés par le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar qui s’est dit heureux de la culture de générosité et de compassion de notre peuple. C’est surtout le travail formidable de l’ONARS qui fut salué et honoré par les représentants des agences des nations unies et le reste des organisations internationales. Le cœur vaillant du peuple Djiboutien qui offre en partage ses maigres ressources a été abondamment loué par l’ensemble des participants à la cérémonie.

La cérémonie a pris fin avec la découpe du gâteau d’anniversaire et un pot offert à cette occasion par le secrétaire exécutif de l’ONARS, M. Houssein Hassan Darar.

