20 Juin 2017- Journée mondiale des réfugiés : Un appel à la solidarité

En partenariat avec l’ONARS, et les ambassades des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, et de la délégation de l’Union Européenne, le Haut commissariat pour les réfugiés a célébré hier la journée mondiale des réfugiés édition 2017. La cérémonie qui s’est déroulée au Kempinski a rassemblé de nombreuses personnalités diplomatiques et des représentants et délégués d’organisations internationales. L’occasion de renforcer l’appel à la solidarité lancé par les Nations unies à travers le thème retenu « Avec les réfugiés ». Compte rendu…

Dans un monde où chaque jour la violence force des milliers de familles à fuir leur foyer pour survivre, c’est le moment pour la communauté internationale de se montrer solidaire avec les réfugiés. En cette Journée mondiale des réfugiés, un hommage particulier était rendu à la force, au courage et à la persévérance de millions de réfugiés. Ce fut aussi l’occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées.

…Djibouti, où la vie paisible des communautés de réfugiés. Le temps n’est jamais à la fête pour un migrant ou un réfugié. Sauf peut être lors de la seule journée qui lui est dédiée. Hier, le Haut commissariat pour les réfugiés s’est joint à l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés (ONARS), mais aussi à des ONG comme l’UNFD, le NRC, l’AHA, la LWF, mais aussi le MHUE et les ambassades des USA, du Japon et de l’UE pour marquer la journée mondiale dédié aux migrants et réfugiés. Et l’occasion était belle pour les réfugiés des camps de Holl Holl, Ali Addeh, et de Markazi de participer à la fête organisée en leur honneur. Convoyés par bus, des dizaines de jeunes et de seniors sont venus participer aux festivités. Au menu de la journée, des chants et danses traditionnels mais aussi des sketchs et des messages envoyés en direction du Djiboutien lambda, mais aussi aux dirigeants et aux forces vives du pays.

« Cela fait 28 ans que je partage la sérénité et la vie paisible des Djiboutiens. Qu’il me soit permis d’en remercier les autorités mais aussi le peuple de Djibouti. » S’exclamait Haga Ismail, septuagénaire Somalien arrivé à Djibouti depuis les guerres civiles dans notre voisin du Sud. Puis, une représentante de la communauté des réfugiés Ethiopiens, avant son homologue Erythréenne, et enfin Yéménite. Le même message de remerciement et de gratitude a filtré de ces interventions sentencieuses et pleines de sagesse.

...Des aides en millions. « Avec les Réfugiés » était le thème retenu cette année. Sous ce thème #AvecLesRéfugiés, le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a donc lancé en juin 2016, une pétition afin d’envoyer un message clair aux gouvernements afin qu’ils coopèrent pour améliorer les conditions de vie des réfugiés. La pétition demande aux gouvernements d’assurer que chaque enfant réfugié soit scolarisé ; chaque famille réfugiée puisse vivre en lieu sûr ; chaque réfugié puisse travailler ou acquérir de nouvelles compétences afin de contribuer à sa communauté.

Le ministre de l’intérieur, M. Hassan Omar Mohamed qui parrainait la cérémonie, a fortement proclamé la fierté des Djiboutiens à garder les « bras grands ouverts » et « partager leurs ressources limitées » avec les réfugiés. Une preuve selon lui, du sens du partage et des valeurs de solidarités de ses « compatriotes ». M. Hassan Omar a rappelé à l’ensemble des personnalités présentes, le récent projet de loi adopté à l’Assemblée nationale portant sur le statut des réfugiés qui offre des garanties et des protections supplémentaires aux réfugiés présents sur notre territoire.

L’occasion pour l’ambassadeur du Japon, M. Tatsuo Arai, de féliciter le gouvernement de Djibouti qui accueille beaucoup de refugiées mais aussi les organisations des nations unies pour leur soutien. Il a ensuite présenté les activités de coopérations du Japon qui a offert, a-t-il rappelé, en aout 2015, un bus et une voiture de 4WD a l’ONARS pour apporter un soutien au transport des refugiées. Il a évoqué également l’octroi de 3.5 Millions de dollars US a l’UNHCR pour ses activités à Djibouti, en mai 2016. Et ainsi de suite, parmi les nombreuses activités de soutien et d’assistance assurées par le Japon. M. Arai a enfin réaffirmé la volonté de poursuivre cette coopération tout azimut en faveur des réfugiés.

Le chargé d’affaires de la délégation de l’UE, M. Patrick Geysen, s’est ému des 60 millions de personnes déplacées à travers le monde et a évoqué pour sa part, le fond fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique ». Il a précisé que pour la région de la Corne d’Afrique, le fonds a prévu une enveloppe de 880 Millions d’Euros pour des projets régionaux et nationaux visant la création d’emplois, la résilience des populations rurales, le contrôle des flux migratoires, et de déplacés…etc. Autant de motifs d’espérance en l’engagement de l’UE en faveur des réfugiés.

L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique n’a pas été en reste. Par la voie de son attaché politique et économique, M. Hermes Grullon, qui a salué les efforts de la RdD qui accueille les réfugiés à Djibouti. Il a rappelé le soutien de son gouvernement qui a accordé un appui financier de 8.8 Millions de Dollars US en 2016, lors de l’afflux des réfugiés yéménites. Puis, un don de 1.84 Millions de Dollars US pour le soutien à l’éducation des réfugiés à Djibouti. L’occasion pour lui de réaffirmer le soutien continue de son pays à la RdD dans l’accueil et l’amélioration des conditions de vie des réfugiés.

Le représentant du HCR à Djibouti, M. Abdoulaye Barry, a dressé un bilan sur la situation des déplacements forcés dans le monde. Soit 65 Millions dont 22.5 millions de réfugiés, un record historique. Il a immédiatement loué le travail de la RdD qui a adopté une nouvelle loi portant statut des réfugiés. Il a souligné également que la RdD était retenue pour la mise en œuvre du programme CRRF, ou cadre d’action global pour les réfugiés. Il a profité de l’occasion pour remercier les partenaires et les bailleurs comme la Banque mondiale prêts à accompagner la prise en charge des réfugiés dans le monde.

A l’issue des interventions officielles, le ministre de l’intérieur a lancé un appel et fais une prière pour le retour de la paix et de la stabilité dans les pays de la région en cette période du mois béni de Ramadan. Il a enfin convié à une belle photo de famille les diplomates et les représentants et délégués des organisations internationales ainsi que les réfugiés. Enfin, la cérémonie s’est achevée comme elle avait démarré : dans la joie et la bonne humeur.

