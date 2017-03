1ère Edition des « Olympiades des Métiers » à Djibouti : Derniers préparatifs avant le lancement des compétitions

Le MENFOP se prépare à lancer la première édition de la compétition nationale «Olympiades des métiers » prévue dans le courant du mois d’avril. L’occasion pour le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, de revoir le format et les enjeux ainsi que les modalités d’organisation de cette compétition avec les représentants des entreprises et institutions partenaires lors d’une réunion en son cabinet, mercredi dernier. Compte rendu…

L’ambiance était plutôt studieuse et la concentration maximale au cabinet du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, mercredi dernier. Et pour cause ! Le ministre, M. Moustapha Mohamed Mahamoud et les chefs d’entreprises ainsi que les institutions partenaires dans l’organisation de la première édition de la compétition intitulée « Olympiades des Métiers » avait fort à faire pour ficeler ensemble le calendrier et les modalités d’organisation des compétitions. Tant et si bien que les échanges et les réflexions ont été pour le moins assidus et appliqués tout au long de la réunion.

La rencontre a démarré par une rapide présentation des « Olympiades des Métiers » aux entreprises. Il faut dire que cette première édition est destinée aux élèves des centres de formation professionnelle et des lycées techniques de la capitale et des régions de l’intérieur. Elle vise à promouvoir les métiers, mais aussi à valoriser les élèves qui font le choix de la formation professionnelle en mettant en évidence leurs compétences techniques. D’autre part, c’est l’occasion de créer une dynamique d’équipe et favoriser l’émulation au travail tout en développant chez les élèves un esprit vif et inventif.

Après cette rapide présentation, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud a remercié chaleureusement les représentants des entreprises d’avoir massivement répondu à son invitation. « Cette compétition étant une première à Djibouti, nous aimerions la partager avec vous de façon à donner ensemble un regard nouveau sur l’enseignement technique et professionnel. Nous souhaitons ainsi rehausser la qualité des apprentissages » a-t-il d’emblée indiqué.

Des propos favorablement accueillis par les chefs d’entreprises qui ont tous salué cette initiative du ministre et l’ont assuré de leur soutien pour l’organisation de cet événement qu’ils ont jugé important pour la promotion de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Les représentants des entreprises et institutions partenaires du MENFOP ont accepté de désigner des personnes qualifiées dans les différents domaines de métiers relevant de leurs spécialités respectives en tant que membres des jurys durant les compétitions et également participer à l’encadrement des concurrents auprès des formateurs.

Il faut dire que cette première édition des Olympiades des métiers est destinée exclusivement à des compétiteurs issus des centres de formation techniques et des différents lycées techniques de l’enseignement public.

A ce titre, les deux lycées techniques de Djibouti-ville dont le Lycée Technique de Gabode et le LIC, mais aussi ceux des régions de l’intérieur et le Lycée Hôtelier d’Arta seront impliqués tout comme les deux centres de formation, à savoir le CFPA et l’école ménagère de Boulaos avec sans oublier le centre de formation professionnelle de l’UNFD

Deux types d’épreuve sont inscrits aux compétitions. A commencer par les épreuves inter-établissements qui porteront sur les métiers existants dans au moins deux établissements Pour cette première catégorie d’épreuves, chaque établissement sera représenté par une équipe de 5 élèves sélectionnés au préalable par les professeurs principaux et les chefs de travaux.

L’autre type d’épreuves sera plutôt interclasses. Elles concernent les métiers qui ne sont pas enseignés dans tous les établissements. Pour ce second type d’épreuves, les élèves sont amenés à élaborer un ouvrage collectif fini, prêt à l’emploi. L’ouvrage produit sera évalué et le meilleur ouvrage sera exposé.

Pour les 2 épreuves, les élèves ont été sélectionnés selon leurs résultats scolaires dans leur matière spécifique et sur leur comportement exemplaire. La récompense reviendra à l’équipe qui aura produit le meilleur ouvrage.

Les épreuves des Olympiades des métiers se dérouleront selon un calendrier précis. Les épreuves inter-établissements se dérouleront de 8h à 12h et de 15h à 17h les 23 et 24 avril 2017. Les résultats seront proclamés le 25 avril et la cérémonie de remise des prix aura lieu le 27 avril au palais du peuple. Les épreuves interclasses se tiendront pendant les vacances interruptives d’avril, c’est-à-dire du 02 au 05 avril 2017.

Notons enfin que les Olympiades des métiers qui s’inscrivent dans le cadre des festivités du 40ème anniversaire de l’indépendance s’inscrivent aussi dans la ligne droite de la politique de développement de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle du Président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Comme le veut la tradition, les organisateurs ont tenu à souhaiter «Bonne chance à tous les concurrents » !

MAS