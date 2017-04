Le Point avec…M. Moustapha Mohamed Mahmoud Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle

« Après deux journées de compétitions et d’exposition des différents chefs-d’œuvre des uns et des autres dans dix principaux métiers de formation dans notre pays, les Olympiades des métiers à Djibouti arrivent à leur terme. C’est donc un moment fort et historique que nous vivons en ce moment pour les jeunes participants mais également pour leurs professeurs, leurs chefs d’établissements, pour la Direction Générale de l’EFTP et pour nous tous, qu’on soit responsables administratifs, politiques ou chefs d’entreprises réunis ici. Un moment fort car dans quelques instants nous allons voir les meilleurs d’entre vous , premiers lauréats de la première édition des Olympiades amenés à monter sur les plus hautes marches du podium avec pour récompense une médaille d’or, d’argent ou de bronze et pour la petite histoire, ces médailles sont spécialement commandées d’ISTANBOUL en Turquie et arrivées tout juste par le vol de ce matin. C’est dire quelle importance ce secteur a à nos yeux ! (…) A travers ce rendez-vous que nous voulons désormais instaurer définitivement en République de Djibouti, nous cherchons également donner une vision globale et concrète des métiers et compétences des différents secteurs de l’économie.

Nous cherchons à mettre en valeur et rendre le plus attractif pour nos jeunes, ce secteur industriel porteur et garant d’un emploi. Comme vous l’avez pu le constater hier, le Premier ministre, ABDOULKADER KAMIL MOHAMED ainsi qu’une dizaine de membres du gouvernement ont tenu à être à nos cotés pour marquer la première édition des Olympiades et voir de visu ce que nos jeunes sont capables de faire et de démontrer dans les différents métiers. Le Premier Ministre s’est montré par ailleurs agréablement impressionné par la qualité des travaux exposés selon ses termes et disposé à apporter tout le soutien et l’appui du gouvernement pour accompagner nos jeunes dans leurs formations et plus tard dans leur insertion professionnelle. (…) Le développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle demeure la priorité absolue du Président de la République et chef du gouvernement, M. ISMAIL OMAR GUELLEH qui nous encourage et nous incite à aller toujours de l’avant et de faire en sorte qu’un enseignement de qualité et à la hauteur des attentes de la jeunesse et du marché de travail soit dispensé dans notre pays et ce, tant dans la capitale que dans les régions de l’intérieur. Sa conviction la plus profonde : que la formation professionnelle demeure un levier incontournable de lutte contre le chômage et de l’accès au travail du plus grand nombre des jeunes. (…)C’est dans cette optique que nous allons bientôt créer un centre de Logistique-transport de grand standing à BALBALA et voir d’autres établissements tels que le lycée hôtelier agrandi et élargi à de nouvelles filières de formations telles que le tourisme. Un centre de formation dédié uniquement aux métiers du bâtiment verra par ailleurs le jour à Balbala très prochainement. Le programme d’initiation à la langue anglaise entamé l’année dernière et adressé aux bacheliers issus des établissements techniques va se poursuivre cette année encore et inchallah nous comptons également trouver des bourses d’études pour nos jeunes dans des pays comme la Turquie, le Maroc ou le Sénégal avec lesquels nous avons noué de très bonnes relations de partenariat. »