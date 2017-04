1ère édition des « Olympiades des métiers à Djibouti » : Conquis, des opérateurs privés promettent de financer l’entreprenariat des jeunes

Des médailles, des trophées et des promesses en millions pour la formation professionnelle et les projets d’entreprises des futures champions des olympiades à suivre. C’est le solde nettement positif de la première édition des Olympiades des métiers, qui s’est achevée hier après midi en apothéose dans la grande salle des fêtes de la Corniche. Temps forts…

Au terme de deux journées de compétition, la première édition des Olympiades des métiers s’est achevée dans une ambiance de fête hier après midi. Des médailles, des trophées ainsi que des promesses mirobolantes pour les éditions à suivre des olympiades des métiers, sont les souvenirs mémorables que les vainqueurs et plus généralement les 90 compétiteurs remporteront chez eux à l’issue de cette belle compétition.

La cérémonie de clôture avait regroupé, autour du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, ses collègues à l’équipement et des transports et à la jeunesse et à la solidarité nationale, MM. Mohamed Aboulkader Moussa Hassan Kamil et Mme Mouna Osman Aden ainsi que la communauté d’affaires. Une belle cérémonie qui venait clore deux journées (mardi 25 et mercredi 26 avril 2017) de concours et de fêtes dans une salle de la corniche qui grouillait de monde et foisonnait d’activités. Et pour cause ! Plus de 90 élèves issus de plus de dix établissements du système d’enseignement technique et de formation professionnelle se disputaient les meilleures places du podium lors de cette compétition inédite dans notre pays.

Lors de la cérémonie, les ministres et les officiels ont offert une visite guidée à la communauté d’affaire qui a découvert les chefs-d’œuvre des élèves-compétiteurs sur les différents stands. De la mécanique auto à la plomberie et les sanitaires en passant par la cuisine et la restauration, les réalisations et les produits finis ont tout simplement conquis les visiteurs de marque. « De la belle ouvrage, c’est la preuve de la haute technicité et du savoir-faire avéré de notre jeunesse » nous confiera plus tard un capitaine d’industrie convié à la compétition. « Désormais, nos jeunes sont capables de prendre le relais de la main d’œuvre et des ingénieurs et cadres étrangers » ajoutait-il, tout confiant.

Après ce rapide tour des stands, les élèves-compétiteurs défilaient derrière les fanions et étendards de leurs établissements respectifs devant les regards admiratifs et les salves d’applaudissements des officiels. Un tour d’honneur qui fut suivi de témoignages-hommages du porte-voix des compétiteurs, ravi d’avoir participé à cet évènement inédit qui «promet beaucoup et ouvre un boulevard pour notre avenir professionnel » selon lui. Même son de cloche, chez ce membre du jury, qui s’est confondu en remerciements au nom des élèves et du comité d’organisation. Le patron dudit comité, ne tardait d’ailleurs pas à annoncer les résultats des olympiades des métiers, après l’intervention du représentant du Groupe INMAA (LOOTAH) et du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud.

L’homme d’affaires et le ministre annonçaient d’ailleurs des nouvelles prometteuses en faveur des jeunes. Dix millions de nos francs injectés directement dans les centres de formation comme fonds d’aide à la formation et à l’entreprise des jeunes, des enveloppes de un à cinq millions de francs pour appuyer les meilleurs projets et les meilleures réalisations lors des prochaines olympiades des métiers, mais aussi des promesses d’embauche ou d’appui à l’expatriation vers les pays du golfe arabe avec des contrats de travail à la clé. Ce sont les annonces fortes du groupe INMAA en faveur de cette jeunesse entrepreneuse.

Quant au ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, il a surtout rappelé l’engagement du gouvernement à appuyer les jeunes dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle, mais il a aussi annoncé la création de deux centres à Balbala, l’un centre dédié à la Logistique et transport avec un grand standing, et l’autre pour les métiers du bâtiment.

L’élargissement des lycées hôteliers à de nouvelles filières de formation telle que le tourisme, la formation en langue anglaise, mais aussi des bourses d’études pour les jeunes bacheliers des filières techniques et professionnelles en Turquie, au Maroc, Sénégal.

…Une visite surprise du Premier ministre et des membres du gouvernement sur les stands des Olympiades. Mardi dernier, à la sortie du conseil des ministres, le Premier ministre, M. Abdoulkader Kamil Mohamed suivi de douze ministres déboulaient sur les différents stands et les ateliers de cette 1ère édition des « Olympiades des métiers » dans l’enceinte de la salle des fêtes de la Corniche. Sur les pas du ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, les membres du gouvernement s’extasiaient devant les performances des élèves-compétiteurs.

Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont été très agréablement surpris à l’issue de la visite des 28 stands et ateliers où les apprenants du système de l’ETFP ont pu exposer tout leur talent et leur savoir-faire dans les différentes filières de la formation professionnelle. Une visite qui a valu à M. Abdoulkader Kamil Mohamed d’affirmer son extrême satisfaction devant les démonstrations des élèves-apprenants qui ont fait preuve de haute technicité et de compétences et qualifications de haut niveau. « Ces jeunes gens sont capables de fournir la main d’œuvre et la maitrise nécessaire dans les domaines les plus pointus et dans les différents secteurs d’activité de notre économie en plein essor » confiait-il. L’occasion pour lui de réaffirmer l’engagement du gouvernement à faciliter l’accès au marché du travail à ces jeunes à travers des stages rémunérés par l’Etat et des mesures d’accompagnement adéquates pour la création d’entreprises et de start-up. Pour sa part, le ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud avait mis l’accent sur la mobilisation et le travail de fond engagé lors des préparatifs de ce grand évènement. « Nous avons organisé aujourd’hui la première édition des Olympiades des métiers à Djibouti, mais ces compétitions sont organisées une fois tous les deux ans à travers le monde. Et c’est l’occasion de détecter des ingénieurs et des techniciens de haute volée afin de rendre plus compétitives nos entreprises qui sont en pleine mutations » a-t-il souligné.

M. Moustapha Mohamed Mahmoud adressait enfin ses sincères remerciements à l’ensemble des ministères sectoriels et des entreprises qui avaient accompagné le MENFOP dans cette remarquable entreprise couronnée de succès.

Pour rappel, cette première édition nationale des olympiades des métiers avait rassemblé pendant deux jours dix (10) établissements de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans 10 métiers et impliqué plus de 90 élèves-candidats.

Les olympiades des métiers sont « une occasion unique de comparer les performances, de mesurer les compétences, mais aussi de partager des émotions fortes à travers cette compétition qui vise avant tout à valoriser les jeunes de l’ETFP, contribuer à la reconnaissance du système national de l’ETFP et ouvrir une fenêtre aux élèves sur l’univers professionnel » précisait d’ailleurs le directeur général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahyoub.

L’occasion pour lui de mettre en lumière les objectifs de cette compétition qui doit « valorise les métiers techniques dans la droite lignée de la vision présidentielle sur l’enseignement technique comme voie d’excellence ». « La formation professionnelle et l’enseignement technique contribuera au développement du pays. Dans cet optique, le MENFOP s’est donné la mission de mettre sur le marché des jeunes compétents dans les secteurs professionnelles » déclarait-il lors de la cérémonie d’ouverture.

M. Abdi Ismail, Patron de l’entreprise UCIG expliquait pour sa part que les métiers techniques seront le socle du développement du pays et permettront d’attirer les investisseurs à la recherche de savoir faire et qualifications professionnelles.

MAS