Le 1er Bataillon Somali ou le taux de perte le plus élevé de la Grande Guerre

En 2014, le monde commémorait la Grande Guerre. LA Nation aussi. j’yai signé deux articles sur ceux que j’appelle « Nos poilus ». Nos poilus, ce sont les hommes du 1er Bataillon Somali. Formé en 1915, le Bataillon devient une unité combattante en décembre 1916, grâce à ses hauts faits à Verdun.

Les réactions de lecteurs à ces deux articles m’ont agréablement surpris. Des papiers dans LA Nation, Dieu sait si j’en ai signé. Mais c’était bien la première fois que je recevais un si grand nombre de réactions de la part de lecteurs. Des amis, des inconnus, des descendants du Bataillon m’ont écrit. Tous expriment leur souhait de me voir « finir le job », «d’approfondir les recherches ». « Lire l’intégralité de l’histoire », voilà ce qu’ils souhaitent. En clair, ils me demandent de mener des recherches sérieuses et d’en faire un bouquin.

J’ai creusé l’idée. J’ai longtemps hésité. J’ai, finalement, décidé de relever le défi. J’ai commencé les recherches. Je patauge sur un terrain plein de trous : les sources sur la question sont d’une pauvreté effarante. Mais j’avance. Où vais-je ? Je ne le sais. Que vais-je découvrir ? Je ne puis le dire. Comment les choses vont-elles se terminer ? Je l’ignore. A bien des égards, je ressemble à ces soldats du Bataillon s’élançant dans la bataille de France : Verdun.

Ou plutôt non : on ne se ressemble pas vraiment. Les tirailleurs, eux, ne se posaient guère des questions oiseuses. Ils savaient très bien où ils allaient. Leur cible, c’était « le boche », c’est-à-dire l’Allemand. Mourir ou vaincre ne faisaient qu’un. Ils avaient une mission claire. Il fallait l’accomplir. Ils fonçaient.

Je m’efforce de faire comme eux : je fonce. Et plus je fonce, plus des questions se posent, souvent sans réponses : les soldats du Bataillon ont-ils laissé des traces écrites ? Durant leur séjour en France, ont-ils envoyé des lettres à leurs familles ? Y-a-t-il un descendant qui aurait une lettre du front de son grand-père par exemple ? J’ai un autre souci : tout ce que j’ai lu sur les Djiboutiens du Bataillon est écrit par des non-Djiboutiens. Disons les choses : ça m’embête un peu. Il manque « l’autre » version de l’histoire.

Mais cela ne m’empêche pas de patauger, d’avancer et parfois de découvrir. Ma dernière découverte, la voici : le taux de perte le plus élevé de la Grande Guerre est celui du Bataillon Somali. 545000 Africains sont mobilisés lors de la guerre 14-18. Le taux de perte, en moyenne, est inférieur à 20% , sauf pour les Djiboutiens. Nous détenons le record absolu. Par exemple, le taux de perte des Sénégalais est de : 9%. Le taux de perte des Malgaches : 15%. Le taux de perte des Djiboutiens : 25% ! Pourquoi ce taux, si exceptionnellement élevé ? Je n’ai pas la réponse. Du moins, pas pour le moment. J’espère vous la donner un jour. En attendant, je fouille. Je vais peut-être la dénicher quelque jour au détour d’une petite phrase ou entre les lignes d’un document officiel. Et si je ne la trouvais pas dans les sources? Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. J’ai un plan B : faire parler le silence !

Abdillahi Aouled