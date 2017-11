1er Anniversaire de la mort du Leader Maximo : Déclaration de l’ambassadeur de Cuba à Djibouti

((Le 25 novembre, le peuple cubain commémorera le 1er anniversaire de la mort du leader de la révolution cubaine, Commandant en chef Fidel Castro.

Fidel a été à la tête du peuple cubain pour affronter les effets du blocus économique imposé à Cuba par les États-Unis voilà plus de cinquante ans et a promu l’effort tenace des Cubains pour surmonter les graves difficultés résultant de ce blocus et la reprise de la croissance et le développement économique du pays.

Le Commandant en chef a encouragé et dirigé la lutte du peuple cubain pour la consolidation du processus révolutionnaire, son avancement vers le socialisme, les transformations économiques et sociales du pays, le développement de l’éducation, la santé, le sport, la culture et la science, la défense, l’affrontement aux agressions étrangères, la conduite d’une politique extérieure active et les actions de solidarité avec les peuples.

Notre Commandant en chef a dit : « le monde a été solidaire avec Cuba et c’est pourquoi Cuba se sent de plus en plus solidaire avec tous les peuples du monde. » Un exemple : les liens de solidarité, qui unissent les peuples et gouvernements de Cuba et de Djibouti, ont été réaffirmés par la visite du chef de l’Etat Ismaïl Omar Guelleh en septembre 2004. À Djibouti travaillent actuellement plus de 90 collaborateurs cubains dans les secteurs de la santé, des sports et de l’agriculture et plus de 100 jeunes djiboutiens ont effectué leurs études universitaires à Cuba.

Fidel Castro avait la capacité d’anticiper son temps. La pensée de Fidel Castro en défense des peuples du monde a été exprimée dans chacune de ses phrases et révèle la profondeur, la modernité et la validité de sa pensée.

Voici quelques citations du leader de la révolution cubaine, Fidel Castro : «être internationaliste, c’est payer en retour notre dette envers l’humanité. Quiconque n’est pas capable de lutter pour autrui ne sera jamais assez capable de lutter pour soi-même. » (Place de la Révolution de La Havane, le 5 décembre 1988).

« Payez la dette écologique et non la dette extérieure, laissez la faim disparaitre et non l’homme » (Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro (Brésil), le 12 juin 1992). « Le bruit des armes, du langage menaçant, de l’arrogance sur la scène internationale doit cesser. Assez de l’illusion que les problèmes du monde peuvent être résolus avec des armes nucléaires. Les bombes peuvent tuer les affamés, les malades, les ignorants, mais ils ne peuvent pas tuer la faim, les maladies, l’ignorance.» (Discours à la 34e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 12 octobre 1979).