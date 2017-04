17ème session de l’Assemblée Générale de l’ACNOA : En aparté avec…Aïcha Garad Ali Présidente du CNOSD

En prévision de l’assemblée générale de l’ACNOA qui se tiendra du 9 au 11 mai prochain au Kempinski, sis au Héron de Djibouti-ville, une équipe de La Nation a rencontré la présidente du comité d’organisation de cet évènement. Il s’agit en l’occurrence d’Aïcha Garad Ali qui est aussi la présidente du Comité National Olympique et Sportif Djiboutien (CNOSD) et membre du Comité International Olympique (CIO). La dame de fer des milieux sportifs nationaux a répondu à nos interrogations sur divers aspects en rapport avec ce rendez-vous de l’ACNOA. Entretien.

‘‘Djibouti, capitale africaine de la flamme olympique’’

La Nation :- Parlez-nous d’abord de l’organisation de l’évènement dont vous avez la charge.

Aïcha Garad Ali :- La République de Djibouti sera le pays hôte de la 17ème session de l’Assemblée Générale de l’Association de Comités Nationaux Olympiques d’Afrique(ACNOA).

Bref retour en arrière : en décembre 2015, lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire biannuelle de l’ACNOA à l’Ile Maurice et en accord avec l’ancien Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, j’ai proposé la candidature de notre pays pour accueillir l’Assemblée Générale Elective de Mai 2017.A cette occasion quatre autres pays candidats – Algérie, Cameroun, Nigéria, et Tunisie, c’est-à-dire des poids lourds de l’Association – ont tour à tour présenté leurs arguments.

Seule femme Présidente de CNO à prendre la parole, ma présentation s’est attachée à promouvoir l’hospitalité reconnue d’un pays au développement dynamique servie par des infrastructures renouvelées. Mon plaidoyer a été couronné de succès. (Sourire de la Présidente).

Nous sommes maintenant dans la dernière phase de la préparation.

Quelles sont les parties prenantes de cette assemblée ?

Cet événement réunira l’ensemble des Présidents et Secrétaires Généraux de Comités Nationaux Olympique Africains, et sera honoré de la présence de M. Thomas Bach, président du Comité International Olympique, de M. Cheikh Ahmad, président de l’ACNO( Association des Comités nationaux Olympiques), et le président de l’ACNOA, M. Lansana Palenfo,…ainsi que de nombreux membres du CIO et anciens champions. Au total, avec les professionnels de la presse internationale, nous attendons plus de 250 participants.

Le grand public connait le CIO, Comité International Olympique, dont vous êtes membre. Pour autant l’ACNO et l’ACNOA, ne sont que rarement sous les feux des projecteurs des médias. Pouvons-nous expliquer leurs rôles respectifs?

Les 206 CNO à travers les 5 continents sont organisé par association continentales .Pour l’Afrique c’est l’ACNOA. Au niveau mondial les associations continentales sont rassemblés sous la bannière de l’ACNO(Associations des Comites Nationaux Olympiques).

L’ACNOA est l’association entre les 54 Comités Nationaux Olympiques (CNO) d’Afrique. Son objectif premier est de promouvoir les valeurs Olympique sur le continent africain en initiant des projets en faveur du développement du sport sur le continent. Menées en coopération et coordinations avec les CNO et les confédérations sportives africaines, ces actions sont principalement tournées vers la jeunesse africaine.

L’association joue un rôle fondamental dans les relations des CNOs africains avec le Comité International Olympique et coordonne leurs actions en vue de rationaliser l’intervention du fond de Solidarité Olympique, qui soutient les préparations athlétiques et techniques des athlètes et entraineurs. Cela n’a l’air de rien mais c’est très important pour la préparation de nos athlètes de haut niveau mais aussi pour le développement du Sport et particulièrement sur notre continent, qui souffre d’un déficit de moyens, d’infrastructures et de compétences.

La préparation et la participation de l’Afrique aux Jeux Olympiques constitue également l’une des missions de l’ACNOA.

Quels sont donc les enjeux de cette 17e session de l’Assemblée Générale de l’Association de Comités Nationaux Olympiques d’Afrique ?

Il faut considérer cela à plusieurs niveaux : La République de Djibouti accueillera donc l’ensemble des dirigeants sportifs à l’occasion de cette assemblée générale élective, qui sera l’évènement majeur du mouvement sportif africain de ce premier semestre 2017.

Comme je viens de le préciser, c’est une AG élective avec la recomposition d’un nouveau bureau. C’est toute la politique du Sport Olympique Africain qui en sera influencée. A cette occasion nous avons une candidate au poste de vice président qui pourrait faire son entrée au bureau exécutif

….Et les enjeux pour le pays hôte ?

Comme je viens de le souligner, la République de Djibouti accueillera l’événement majeur du mouvement sportif africain de ce début d’année 2017 qui coïncide avec la célébration de 40eme anniversaire de notre indépendance. C’est une fierté car un tel événement symbolisera aux yeux du monde entier, un instant olympique à Djibouti

Nous nous devons d’être à la hauteur de cet évènement, d’ores et déjà largement appuyé par la plus haute autorité de notre pays, à savoir son excellence le Président de la République et le Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux sports

Le choix d’élire Djibouti représentant un petit pays membre de la ligue Arabe pour l’organisation de cette 17ème session élective de l’ACNOA n’est pas non plus anodin. La présence du Président du CIO Mr Thomas BACH, et du Président de l’ACNO CHEIKH AHMED, marque l’intérêt que notre pays suscite sur la scène sportive internationale, car nous entendons mener une représentativité bien plus dynamique que ne le laisse supposer la taille de notre pays !

Où en êtes-vous dans les préparatifs de l’événement ?

Je peux vous dire que nous travaillons depuis octobre sur cette organisation afin de mener à bien ce projet et de conférer à cet évènement la meilleure visibilité, je le répète encore une fois, au plus grand bénéfice de notre pays.La création d’un logo, le recrutement des volontaires, les procédures d’accréditation et autres sont validés. La finalisation du sponsoring avec nos partenaires sélectionnés est en voie en cours…

L’accueil de 250 dirigeants représente sur le plan logistique, hébergement et harmonisation des transports, un vrai challenge et un énorme travail. Mais je suis entourée d’une équipe formidablement proactive qui a, à cœur, de montrer le meilleur visage de notre pays à nos invités.

Il semble que la communication bénéficie d’une considération importante dans votre organisation.

Cette attention portée vient du constat d’un déficit de connaissance. Je m’explique : toutes les actions du CNOSD, de l’ACNOA, etc sont orientés vers la Jeunesse Africaine, et donc djiboutienne. Mais en dehors des Jeux Olympiques, le fait est que cette jeunesse ne connait que très peu l’Olympisme, ces valeurs, et les actions menées en faveurs du Sport, alors qu’elle en est le principal bénéficiaire. Il faut donc « communiquer », c’est-à-dire diffuser mais aussi éduquer.

Nous avons donc mis en place un « plan média » afin de partager, au plus près des jeunes afin qu’ils comprennent le rôle et les actions des CNO, mais aussi des instances dirigeantes telles que l’ACNOA, la Solidarité Olympique et les fédérations internationales.Nos missions, nos objectifs et nos moyens pour y parvenir, doivent être connus

C’est donc une entreprise pédagogique qui aura pour support, Facebook, Twitter, Instagram, c’est-à-dire les réseaux sociaux qui permettent cette diffusion large. Nous inviterons non seulement les jeunes djiboutiens, mais toute la jeunesse sportive africaine à suivre ces journées.

Les sportifs et les jeunes ont-ils exprimé leurs attentes ?

Les sportifs ont des attentes, les jeunes ont des attentes, mais sans qu’ils aient une idée précise.En tant que dirigeants sportifs africains, nationaux et internationaux, nous avons une obligation de résultats et des comptes à rendre aux sportifs et à cette jeunesse, mais encore faut-il que ces sportifs, et ces jeunes sachent et comprennent ce que nous faisons… et aussi ce que nous attendons d’eux. Car un sportif qui bénéficie d’une bourse, formation, d’un équipement, se doit d’un comportement exemplaire, que ce soit sur le dopage, mais aussi sur un plan social et moral.

Par ailleurs, je pense que cela sera aussi très profitable à beaucoup de dirigeants ou personnes qui aspirent à devenir dirigeant sportif, et qui trop souvent ne voit que le « prestige » et les « privilèges » de la fonction qu’ils convoitent sans mesurer les responsabilités et le travail nécessaire. Sans parler de la notion d’exemplarité que j’évoquais à l’instant.

Le 13 septembre 2017, les membres du CIO voteront l’attribution de l’organisation des JO d’été 2024. Est-ce que Los Angeles et Paris seront présents à Djibouti ?

Un temps pressenti pour venir, les délégations des villes candidates à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024 ne seront pas présentes, de même pour les membres du CIO américain ou français, conformément à la règlementation que le CIO a instaurée. J’aurais aimé avec grand plaisir les recevoir dans mon pays, mais la règle est là pour préserver ’éthique et d’éviter toute polémique.

Par contre, une délégation de Tokyo 2020(prochain JO d’été), sera présente ainsi que Alger 2018 (Jeux Africain de la Jeunesse) pour des présentations.

Pouvez-vous nous dire le nombre des votants sur 206 pays reconnus par le CIO

Il est à noter que 67 pays dont Djibouti sont membre du CIO mais néanmoins, il faut préciser que les personnes admises au sein du CIO le sont avant tout en tant que personnes physiques mandatées sur des critères bien précis et ce, pour représenter et soutenir les intérêts du CIO et du mouvement olympique dans leur pays respectifs.

Quel est le nombre exact des membres du CIO dont vous faites partie?

Le CIO comprend un total de 98 membres émanant du monde sportif mais aussi de personnalités issues d’autres horizons, jugées éligibles et qualifiées

Quel souhait voulez-vous émettre pour conclure ?

Tout simplement que cette assemblée générale, mais aussi notre organisation, soit une belle et franche réussite, suivie par la plus grande audience possible, et que les 250 participants repartent de notre cher pays avec l’image d’un pays dynamique et chaleureux, à la hauteur de sa réputation qui l’honore depuis toujours: “Terre d’accueil, d’échange et de rencontre”. J’espère de tout cœur qu’ils repartiront avec un souvenir impérissable de notre hospitalité légendaire (rires).

Et d’une manière plus large que la jeunesse de notre continent soit le premier bénéficiaire des programmes et actions qui y seront décidés. Enfin, je voudrais si vous le permettez, remercier les quelques sponsors qui ont répondu favorablement à notre appel, mais sachant que nous sommes encore très loin d’avoir comblé tous nos besoins, nous espérons que d’autres sponsors de bonne volonté nous accompagnerons dans cette belle et magnifique aventure.

Propos recueillis par KMA