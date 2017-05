17ème Assemblée générale de l’ACNOA : Des assises placées sous le signe du renouveau

Djibouti abrite depuis hier les travaux de la 17e assemblée générale de l’ACNOA, l’association des comités nationaux olympiques. Cette session, la première de l’ACNOA, qui se tient à Djibouti s’est ouverte hier en présence du président Ismaïl Omar Guelleh et de la Première Dame Kadra Mahmoud Haïd. La présidente du comité national olympique djiboutien, Aïcha Ali Grarad et le président de l’ACNOA, M. Palenfo, ont chaleureusement remercié le Président de la République d’avoir honoré de sa présence la cérémonie d’ouverture des travaux de l’ACNOA. Le Président du comité international olympique, Dr.Thomas Bach, est arrivé hier après-midi à Djibouti.

Plus de 200 délégués des mouvements olympiques africains dont le très médiatique Roger Milla, légende du football africain, venu soutenir la candidature de son pays à la présidence de l’ACNOA, et le ministre ivoirien des Sports, François Albert ont fait le déplacement à Djibouti où s’est ouverte hier la 17e Assemblée générale de cette organisation qui regroupe tous les comités olympiques nationaux africains. Le président Ismaïl Omar Guelleh a, à la demande du CNOSD, le comité national olympique et sportif djiboutien, présidée par la dynamique Aïcha Ali Garad, accepté d’honorer de sa présence l’ouverture des travaux de cette session, la première de cette organisation qui se tient en terre djiboutienne. La Première Dame Kadra Mahmoud Haïd, figure emblématique de la cause des femmes à Djibouti, est pour sa part venue soutenir la seule femme présidente d’un comité national olympique en Afrique : Aïcha Ali Garad. Outre le chef de l’Etat et la Première Dame, de nombreux officiels djiboutiens ont assisté à la cérémonie d’ouverture. C’est Mme Garad, la présidente du CNOSD qui a pris la parole en premier pour souhaiter la bienvenue à tous les délégués et pour présenter le planning des travaux. Elle a d’emblée remercié le Président Ismaïl Omar Guelle pour sa présence qui, a-t-elle dit, honore le CNOSD mais aussi l’ACNOA qui tient sa 17e Assemblée générale à Djibouti.

« Lorsque je lui ai fait part de la tenue de cette Assemblée Générale de l’ACNOA à Djibouti, a-t-elle dit, le Président m’a aussitôt exprimé son soutien ferme pour nous accompagner dans cette belle aventure », a rappelé Mme Garad qui a ajouté que cette Assemblée générale étant élective, il ne fallait pas perdre de vue, au-delà des postes et des titres, les défis importants qu’il faut relever pour le Sport en Afrique.

Détail important, Aicha Ali Garad a également rappelé que c’est la première fois dans l’histoire du sport Africain que l’Assemblée Générale de l’ACNOA se tient dans un pays où le CNO est présidé par une femme. Elle a aussi salué l’engagement déterminé et les contributions fondamentales de Mme Kadra Mahamoud Haid, Première Dame de Djibouti et présidente de l’Union des Femmes, pour la cause des femmes à Djibouti.

« Dans son action de promotion de la Femme, le sport n’a pas été en reste et la Première Dame vient de finaliser la construction d’un complexe sportif dédié aux femmes », a-t-elle dit.

Revenant à l’AG de l’ACNOA, Mme Garad a affirmé que Djibouti devait être le lieu d’actions qui permettront le développement de toutes les disciplines sportives sur le continent africain.

Aicha Ali Garad a conclu son discours en ces termes : – « C’est parce que nous voulons mener une représentativité bien plus dynamique que ne le laisse supposer la taille de notre pays que nous sommes nombreux à penser que notre jeunesse serait très heureuse de se voir offrir, au nom de ses sportifs et pour son Avenir un siège pour son Comité National Olympique, à la hauteur de ses ambitions et de son dynamisme !!! Nous ne doutons pas, Monsieur le Président de la République de la suite que vous accorderez à notre appel. Ce siège sera un cadeau à la jeunesse de la République de Djibouti pour ses 40 ans». Ce clin d’œil de Mme Garad n’est pas passé inaperçu. Le président de l’ACNOA, l’intendant général Lansana Palenfo, a pour sa part, au nom du mouvement Olympique et Sportif Africain, remercié le Président Ismaïl Omar Guelleh. « Sa présence parmi nous, a-t-il dit, est un témoignage de son profond attachement au développement du sport et à l’épanouissement de la jeunesse de Djibouti, et son engagement en faveur du mouvement Olympique et Sportif Africain. Je voudrais aussi saluer fraternellement le Dr Thomas Bach, Président du CIO, nous rejoindra en milieu d’après-midi d’avoir bien voulu rehausser de sa présence les travaux de notre assemblée générale, malgré un agenda très chargé. Cela nous gratifie énormément, et je tiens à l’en remercier très sincèrement et lui exprimer ma profonde gratitude ». C’est le directeur du CIO qui s’est exprimé au nom de son président Thomas Bach. Ce dernier a affirmé qu’à Djibouti se jouait l’avenir de l’olympisme africain. Il a par ailleurs rappelé que le CIO était mobilisé pour soutenir les efforts de l’ACNOA. Le secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, Hassan Mohamed Kamil a pour sa part rendu un vibrant hommage à la présidente du comité national olympique pour ses efforts qui ont permis la tenue de cette assemblée générale à Djibouti.

Le SEJS a également rappelé que le comité national olympique de Djibouti présentait la candidature de Mme Fardouza Moussa, première vice-présidente du CNOSD et présidente de la fédération de Taekwondo, au poste de 3e vice-président de l’exécutif de l’ACNOA.

Elle bénéficie, a souligne ce dernier, du soutien total du gouvernement et de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes. «Mme Fardoussa Moussa Egueh qui est une femme très dynamique sur la scène sportive et culturelle à Djibouti sera à la hauteur des exigences de ce poste à responsabilité. Nous sommes confiants dans son élection au poste de 3e vice-président de l’exécutif de l’ACNOA. Le SEJS et le CNOSD sont en campagne pour sa candidature », a-t-il dit.

C’est le chef de l’Etat djiboutien, M. Ismaïl Omar Guelleh, qui a clôturé cette longue série de discours de la cérémonie d’ouverture des travaux de la 17e AG de l’ACNOA. Le Président a d’emblée souhaité la chaleureuse bienvenue à Djibouti à tous les délégués ainsi qu’aux dirigeants de l’ACNOA. Il a rappelé combien les comités olympiques nationaux contribuaient au développement du sport dans chacun de nos pays et a souhaité des travaux fructueux à l’ACNOA. Le principal temps fort de cette cérémonie d’ouverture des travaux aura été la décoration du chef de l’Etat et de la Première Dame par le président de l’ACNOA, M. Palenfo, au nom du président du CIO. Les travaux de l’ACNOA se poursuivent ce mercredi et jeudi et nous vous en rendrons compte dans nos prochaines livraisons.