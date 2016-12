17e Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains : Entretien avec M. Fikrou Kidane, envoyé spécial de l’ACNOA

« J’admire les grands efforts du CNOSD et les actions de Mme Aicha Ali »

La 17e session de l’Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) aura lieu à Djibouti du 7 au 8 mai prochain. L’ACNOA a dépêché M. Fikrou Kidane à Djibouti pour aider le comité national olympique dans la préparation de ces assises. Pour en savoir plus, nous avons profité de son bref séjour au pays pour l’interroger.

La Nation : M. Kidane, Vous êtes à Djibouti sur mandat de l’ACNOA, pouvez-vous nous expliquer l’objet de votre séjour ?

Je suis mandaté par l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains pour aider le comité national olympique Djiboutien à préparer la 17ème session de l’Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique (ACNOA) qui se tiendra du 7 au 8 mai prochain. C’est un événement de grande importance qui se tient tous les deux ans dans un pays d’Afrique et cette année, l’honneur revient à la république de Djibouti.

Durant votre séjour, vous avez eu l’opportunité de rencontrer le président Ismail Omar Guelleh… de quoi avez-vous parlé ?

Nous avons parlé d’abord du sport à Djibouti et aussi de la tenue de l’assemblée générale de l’ACNOA qui aura lieu en mai prochain. Nous avons également échangé sur le développement du sport à Djibouti et surtout sur la 17e de l’assemblée générale de l’ACNOA qui est un événement de grande envergure.

Comment les autorités nationales voient-elles l’organisation d’un tel événement à Djibouti ?

Le chef de l’Etat en personne a été enthousiasmé et l’Afrique sportive vienne à Djibouti et le gouvernement Djiboutien est mobilisé pour que l’organisation et les travaux de ces assises soient couronnés de succès. C’est aussi l’occasion de voir le comité national olympique à l’œuvre pour l’organisation de cette Assemblée Générale. Plus de 200 personnalités du monde olympique vont participer à ces travaux de deux jours. De grandes personnalités sont attendues comme Thomas Bach, Président du CIO, l’Intendant Général Lassana Palenfo, président de l’ACNOA, le Général Ahmed Nasser, Président de l’Union des Confédérations Sportives Africaines (UCSA), les Africains membres du CIO ainsi que les présidents des CNO africains. Pendant deux jours, le monde entier aura les yeux rivés sur Djibouti et c’est aussi une occasion exceptionnelle pour promouvoir les nombreuses potentialités du pays. Je trouve que pour Djibouti, accueillir les membres de la grande famille olympique est un immense honneur.

Comment jugez-vous les efforts du comité olympique en particulier ceux de sa présidente ?

J’admire les grands efforts que déploie le CNOSD et plus particulièrement les actions de Mme Aicha Ali pour contribuer au développement des sports olympiques à Djibouti. J’ai beaucoup apprécié les actions déterminantes que la présidente a déployées lors de la dernière assemblée générale à Maurice pour que la tenue de la 17e assemblée de l’ACNOA revienne à Djibouti. Quatre pays étaient candidats et pas des moindres comme par exemple le Nigéria. Je crois que c’est la ténacité d’Aicha qui a permis à votre pays de décrocher l’organisation de ces assises. Elle s’est bien battue et finalement, les délégués de ces quatre pays ont cédé face à la campagne menée par cette grande Dame.

Comment voyez-vous le leadership de cette dame qui se représente pour un nouveau mandat ?

C’est une femme qui a prouvé de quoi elle est capable surtout en Afrique ou nous n’avons pas assez de femme comme présidente d’un comité olympique. Pour l’heure, elles sont deux femmes en Afrique et elles font un travail remarquable.